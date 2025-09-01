ADDED faz parceria com Reuters NEXT Gulf Summit para debater desafios e oportunidades globais

ABU DHABI, 1º de setembro de 2025 (WAM) — Em parceria com o Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi (ADDED), a primeira edição do Reuters NEXT Gulf Summit será realizada no emirado em 22 de outubro de 2025, no St. Regis Saadiyat Island Resort.

O encontro reunirá líderes globais, regionais e internacionais de governo, negócios, finanças, sociedade civil, mídia, cultura e academia para discutir os principais desafios e oportunidades do cenário mundial.

Como parte de suas iniciativas para acelerar o crescimento econômico e a diversificação, a ADDED vem firmando parcerias estratégicas para criar plataformas de diálogo, troca de ideias e experiências. A associação ao Reuters NEXT Gulf Summit reforça o compromisso do departamento em consolidar Abu Dhabi como potência econômica emergente e polo global de talentos, negócios e investimentos.

O evento reunirá mais de 500 líderes, inovadores e CEOs em Abu Dhabi para debater questões que moldam os rumos dos negócios, da sociedade e do mundo. A agenda está organizada em seis eixos centrais: geopolítica; economia e mercados; setor bancário e financeiro; tecnologia e inteligência artificial; clima e sustentabilidade; e liderança empresarial.

Com a participação de mais de 40 especialistas, os primeiros nomes confirmados incluem Anwar Mohammed Gargash, assessor diplomático do presidente dos Emirados; Giorgos Gerapetritis, ministro das Relações Exteriores da Grécia; Yusuf Maitama Tuggar, ministro das Relações Exteriores da Nigéria; Lana Zaki Nusseibeh, ministra-assistente para Assuntos Políticos dos Emirados e enviada do chanceler; Mohamed Alabbar, fundador e presidente da Emaar; Deng Chao, CEO da HashKey Capital, gestora de mais de US$ 1 bilhão em ativos digitais; e Abdulrahman Tarabzouni, fundador e CEO da Saudi Technology Ventures (STV), uma das maiores gestoras de capital de risco em tecnologia no Oriente Médio e Norte da África.

Organizado por jornalistas premiados da Reuters, em conformidade com os Princípios de Confiança da Thomson Reuters — independência, precisão e isenção —, o evento dará à região acesso a um dos principais fóruns de ideias do mundo.

Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente da ADDED, afirmou: “Estamos satisfeitos em receber líderes globais, tomadores de decisão, inovadores, executivos e representantes da mídia na primeira edição do Reuters NEXT Gulf em Abu Dhabi. Acreditamos que diálogos abertos entre os principais atores são essenciais para enfrentar os crescentes desafios da comunidade internacional. Em um mundo marcado por mudanças rápidas e profundas, este evento oferece uma oportunidade única para quem molda a economia global liderar conversas construtivas, propor soluções inovadoras e formar parcerias que aproveitem oportunidades e melhorem vidas em todo o planeta.”

Al Zaabi acrescentou que a chamada “Economia Falcão” orienta a próxima fase de desenvolvimento, ao preparar a economia para o futuro, criar polos de excelência em serviços financeiros, manufatura avançada, inteligência artificial, comércio, logística e novas energias, e permitir que todos alcancem seu pleno potencial.

Paul Bascobert, presidente da Reuters, declarou: “Desde 1851, a Reuters mantém firme seu compromisso com a verdade. Em uma era marcada pela desinformação, cumprir essa promessa — e fornecer a líderes informações confiáveis, imparciais e livres de agendas — é essencial para enfrentar os maiores desafios do mundo. Trazer o Reuters NEXT para o Golfo oferecerá aos profissionais do Oriente Médio um fórum vital para acessar os insights de que precisam para tomar decisões informadas, promover mudanças significativas e ajudar a construir um futuro melhor.”

Desde 2019, o Reuters NEXT, evento restrito a convidados, consolidou-se como um dos principais fóruns globais, reunindo chefes de Estado, ministros e executivos de alto escalão dos setores de finanças, tecnologia, negócios e governo. As sessões são transmitidas para milhões de espectadores em todo o mundo.