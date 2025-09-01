Equipe dos Emirados conclui missão de combate a incêndios florestais na Albânia

TIRANA, 1º de setembro de 2025 (WAM) — A equipe de resgate dos Emirados Árabes Unidos concluiu sua participação nos esforços de combate aos incêndios florestais na Albânia, após várias semanas de atuação em campo com o apoio de pessoal altamente qualificado, aeronaves de combate a incêndios, equipamentos e suprimentos essenciais.

Mohammed Al Sharif, porta-voz oficial do Ministério da Defesa, informou que a equipe realizou 700 operações de lançamento de água, despejando cerca de 1.300 toneladas de água e retardantes de chamas em 28 voos.

Al Sharif destacou que as contribuições significativas da equipe às operações de ajuda e socorro humanitário refletem a força das relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e a Albânia, além do papel pioneiro desempenhado pelos Emirados na atuação humanitária internacional.

A missão começou em 12 de agosto, em áreas afetadas como as florestas de Krrabë e Ballolli, além da região costeira de Vlorë, conforme as diretrizes do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

O governo albanês homenageou as equipes de resgate participantes, incluindo o contingente dos Emirados Árabes Unidos, durante uma cerimônia que contou com a presença do primeiro-ministro da Albânia, Edi Rama, e de altos comandantes militares.

A Albânia expressou profundo apreço pelos esforços das forças nacionais e dos voluntários no fortalecimento da segurança e na resposta a desastres naturais e crises humanitárias.

O país também agradeceu a todos os participantes internacionais, destacando a importância da continuidade da cooperação entre forças nacionais e parceiros globais para reforçar a capacidade albanesa de enfrentar desafios futuros.