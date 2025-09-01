Dubai Mallathon chega ao fim e entra para o Guinness como maior corrida realizada em shoppings

DUBAI, 1º de setembro de 2025 (WAM) — Sob o patrocínio do príncipe herdeiro de Dubai, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que também é vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, o Dubai Mallathon terminou neste domingo após percorrer nove centros comerciais. A iniciativa, que transformou shoppings em pistas de corrida cobertas, atraiu mais de 40 mil participantes e consolidou-se como um dos maiores eventos esportivos comunitários do emirado.

Lançado no início de agosto, o programa de um mês estabeleceu um recorde mundial no Guinness pela maior corrida realizada em shoppings, ampliando a lista de feitos globais de Dubai. O marco foi registrado no evento de encerramento, no Dubai Hills Mall, que reuniu 1.392 corredores de diferentes idades e nacionalidades.

Ao destacar a conquista, a ampla participação e o envolvimento comunitário, o ministro de Estado para Assuntos da Juventude, Sultan Al Neyadi, afirmou que a iniciativa reflete o compromisso da liderança em incorporar o esporte ao cotidiano e promover o bem-estar físico e mental da população.

“A participação expressiva da juventude, que representou a maioria dos inscritos, reafirma seu papel central no êxito de iniciativas comunitárias e sua importância na construção do presente e do futuro do país. Depositamos grande confiança em nossos jovens para manter os valores da comunidade e adotar um estilo de vida ativo, em linha com a visão de longo prazo dos Emirados”, disse Al Neyadi.

Ele acrescentou que o esporte é uma das plataformas mais poderosas para inspirar os jovens, oferecer meios de expressão e fortalecer sua saúde física e mental, além de reforçar sua atuação ativa na sociedade.

Khalfan Belhoul, vice-presidente do Conselho de Esportes de Dubai, afirmou que o recorde conquistado pelo Dubai Mallathon representa um marco importante que reforça a posição da cidade como polo global de iniciativas inovadoras com impacto duradouro na sociedade.

Segundo ele, o apoio e as diretrizes do xeique Hamdan bin Mohammed foram determinantes para o sucesso da iniciativa, que busca tornar o esporte parte da vida diária e um meio de promover coesão e engajamento positivo entre todos os segmentos da população.

“No Conselho de Esportes de Dubai, temos orgulho dessa conquista e reafirmamos nosso compromisso em apoiar e expandir iniciativas do tipo, em linha com a visão de uma sociedade mais saudável e feliz. Vamos continuar a trabalhar para consolidar Dubai como capital global do esporte comunitário e destino líder na realização de eventos inovadores que unem competitividade e espírito comunitário, melhorando a qualidade de vida”, declarou Belhoul.

O Dubai Mallathon terminou no domingo após 31 dias de atividades, reunindo mais de 40 mil pessoas de várias idades e nacionalidades. Juntos, os participantes somaram mais de 120 milhões de passos em pistas seguras e climatizadas montadas em nove grandes shoppings da cidade.

O evento de encerramento contou com uma maratona de 42 quilômetros, disputada por 40 corredores em diferentes categorias. Victor Kiprono conquistou o primeiro lugar, seguido por Godfrey Segule em segundo e Rio Watson — participante do grupo People of Determination — em terceiro. Os vencedores foram premiados em reconhecimento às conquistas e como incentivo ao desenvolvimento de seus talentos esportivos.

Além da maratona, a programação incluiu diversas corridas comunitárias e atividades paralelas, entre elas uma prova especial feminina realizada em parceria com o Conselho de Esportes de Dubai para marcar o Dia da Mulher Emiradense.

O evento também contou com ampla participação de ministérios e entidades governamentais, como a Polícia de Dubai, a Autoridade de Estradas e Transportes, o Departamento de Economia e Turismo, a Corporação de Serviços de Ambulância, o Departamento de Assuntos Islâmicos e Atividades de Caridade, a Dubai Future Foundation, a Autoridade de Cultura e Artes, a Autoridade de Desenvolvimento Comunitário e a Defesa Civil de Dubai, entre outras.

Conselhos da juventude de vários emirados — Abu Dhabi, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah e Umm Al Quwain, além do Edge Group Youth Council — também participaram, reforçando o alcance nacional da mensagem de integrar a atividade física à rotina em todo o país.

Patrocinada pelo Ministério da Defesa e organizada em parceria com o Conselho de Esportes de Dubai, a iniciativa foi realizada diariamente ao longo de agosto em nove shoppings: The Dubai Mall, Mall of the Emirates, Dubai Hills Mall, Springs Souk, City Centre Deira, City Centre Mirdif, Dubai Marina Mall, Dubai Festival City Mall e Festival Plaza, que disponibilizaram mais de dez quilômetros de pistas cobertas das 7h às 10h.

O Mallathon foi lançado em alinhamento com os objetivos do Ano da Comunidade, da Agenda Social de Dubai 33 e da Estratégia de Qualidade de Vida de Dubai 2033, que buscam construir uma sociedade saudável e coesa por meio de iniciativas que promovam o esporte como hábito diário e pilar essencial da qualidade de vida.