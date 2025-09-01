UAE Team Emirates-XRG começa forte na Vuelta e conquista três vitórias na primeira semana

MADRI, 1º de setembro de 2025 (WAM) — No fim da semana de abertura da Vuelta a España 2025, a equipe UAE Team Emirates-XRG deixou sua marca na competição. Em nove dias de corrida pela Itália, Espanha e Andorra, o time demonstrou profundidade e força ao garantir três vitórias consecutivas, enquanto o português João Almeida se firmou entre os favoritos à camisa vermelha de líder geral.

O tom foi dado já na 2ª etapa, na Itália, com a primeira chegada em alto. Em um percurso chuvoso marcado por quedas, Almeida terminou em quinto lugar e Juan Ayuso em oitavo, desempenho suficiente para colocar o espanhol de 22 anos na camisa branca de melhor jovem. O mais importante: os oito ciclistas da equipe seguiram intactos, construindo uma base sólida para os dias seguintes.

A chegada à Espanha trouxe a primeira vitória. No contrarrelógio por equipes em Figueres, o UAE Team Emirates-XRG deu uma aula de precisão e velocidade, com média de quase 57 km/h nos 24 km de percurso, superando a Visma Lease-a-Bike por oito segundos. Domen Novak e Ivo Oliveira sustentaram o ritmo inicial, seguidos por Jay Vine e Felix Großschartner. No trecho final, o dinamarquês Mikkel Bjerg puxou a ponta, acompanhado por Almeida, Ayuso e Marc Soler, cruzando a linha juntos. O triunfo levou Almeida, Ayuso e Soler ao top 4 da classificação geral e manteve Ayuso na liderança da juventude.

O embalo seguiu para Andorra, onde Jay Vine brilhou em casa com uma vitória solo impressionante. O australiano entrou na fuga do dia, atacou na descida de La Comella e resistiu na escalada final para conquistar sua terceira vitória em etapas da Vuelta. O prêmio: a camisa de bolinhas de rei da montanha. Atrás, Almeida controlou os ataques de Jonas Vingegaard e Giulio Ciccone, mantendo-se a poucos segundos da liderança.

A sequência de vitórias continuou em Cerler. Recuperado de uma 6ª etapa difícil, Ayuso atacou a 9,5 km da meta e disparou para vencer sua primeira etapa na Vuelta, além do segundo triunfo em grandes voltas nesta temporada. Vine voltou a ser decisivo, somando pontos de montanha antes de preparar o ataque de Ayuso. Almeida se manteve consistente frente à elite da classificação geral, enquanto Soler ganhou tempo com um ataque tardio — prova da força coletiva da equipe. Três vitórias em três dias, façanha não igualada por nenhum outro time.

A primeira semana terminou com o UAE Team Emirates-XRG administrando bem sua posição no topo da classificação. A 8ª etapa transcorreu sem incidentes, com Almeida cruzando em segurança no pelotão e Vine mantendo firme a camisa de bolinhas. Já na 9ª, em mais uma chegada em alto, Almeida voltou a se destacar, terminando em terceiro e reforçando sua condição de candidato ao pódio, atrás apenas do líder geral Torstein Træen e de Vingegaard. O português entra no primeiro dia de descanso em terceiro lugar, a 1min15s da liderança, enquanto Vine segue dominante na classificação de montanha.

Com Vine à frente como rei da montanha, Soler mostrando força em casa e Almeida batendo de frente com os melhores nas etapas de alta montanha, o UAE Team Emirates-XRG encerra a semana inicial em posição de destaque. Na sequência da Vuelta, a equipe buscará manter o embalo nas etapas decisivas de montanha e no contrarrelógio, com múltiplas cartas para jogar na disputa pela camisa vermelha.