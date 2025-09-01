Thani Al Zeyoudi participa de celebração do Dia Nacional da Turquia na embaixada em Abu Dhabi

ABU DHABI, 1º de setembro de 2025 (WAM) — O ministro do Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, participou de uma recepção oferecida por Lutfullah Goktas, embaixador da República da Turquia nos Emirados Árabes Unidos, em comemoração ao Dia Nacional do país.

A cerimônia, realizada na sede da missão diplomática, contou com a presença de diversas autoridades e chefes de missões diplomáticas árabes e estrangeiras credenciadas nos Emirados, além de empresários e membros da comunidade turca residente no país.

Em seu discurso, o embaixador Goktas elogiou as relações bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e a Turquia, destacando a política conduzida pelo presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Segundo ele, o intercâmbio comercial entre os dois países superou 6,72 bilhões de dirhams nos primeiros sete meses de 2025.