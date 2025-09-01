Sob ordens do presidente, Emirados enviam equipe de resgate para ajudar vítimas de terremoto no leste do Afeganistão

ABU DHABI, 1º de setembro de 2025 (WAM) — Por determinação do presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, os Emirados Árabes Unidos enviaram com urgência uma equipe de busca e salvamento composta por integrantes da Autoridade de Defesa Civil de Abu Dhabi, da Guarda Nacional e do Comando de Operações Conjuntas para apoiar as operações de resgate e prestar assistência às vítimas do terremoto que atingiu o leste do Afeganistão.

O país também despachou ajuda humanitária emergencial, incluindo alimentos, suprimentos médicos e tendas, com o objetivo de apoiar as famílias afetadas e os feridos.

A iniciativa faz parte da resposta imediata dos Emirados a desastres naturais e crises, refletindo sua missão humanitária internacional e o compromisso de agir rapidamente para oferecer auxílio em diferentes partes do mundo.

Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram seu papel humanitário global em solidariedade às vítimas de crises, destacando a determinação do país em fortalecer a cooperação internacional por meio do apoio emergencial e do alívio ao sofrimento dos necessitados.