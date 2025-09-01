Leilão de camelos da ADIHEX movimenta 1,7 milhão de dirhams

ABU DHABI, 1º de setembro de 2025 (WAM) — O terceiro dia da Exposição Internacional de Caça e Equestre de Abu Dhabi (ADIHEX) 2025 registrou vendas de 1,77 milhão de dirhams no leilão de camelos.

O tradicional leilão voltou a ser realizado em 1º de setembro, com a oferta de jovens camelos árabes de raça pura, provenientes de linhagens prestigiosas e acompanhados de detalhadas informações genealógicas. Em 2024, as vendas superaram 2,5 milhões de dirhams, reflexo da crescente demanda por essa atividade ligada ao patrimônio cultural.

Organizada pelo Grupo ADNEC em parceria com o Clube de Falcões dos Emirados, a mostra vai até 7 de setembro. A edição deste ano é a maior da história do evento e apresenta uma programação diversificada em 15 setores.

Sob o lema “Um patrimônio renovado”, a feira combina tradição, cultura e inovação, oferecendo ao público uma experiência cultural única.

“O leilão incluiu a venda de camelos jovens, machos e fêmeas, das melhores raças, reconhecidos por suas notáveis habilidades em corridas. Cada animal se destaca pela linhagem e pelas conquistas de seus ascendentes, fatores essenciais para determinar seu valor”, informaram os organizadores.