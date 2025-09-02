Shurooq lança Centro de Arte Rupestre de Kalba e anuncia prazos de conclusão do Nomad em 2025 e do Kalba Beach em 2026

SHARJAH, 2 de setembro de 2025 (WAM) — Sob as diretrizes do xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo dos Emirados Árabes Unidos e governante de Sharjah, e com o patrocínio e supervisão da xeica Bodour bint Sultan Al Qasimi, presidente da Autoridade de Investimento e Desenvolvimento de Sharjah (Shurooq), foi anunciado em Kalba um novo projeto cultural: o Centro de Arte Rupestre de Kalba.

O local é considerado um dos maiores e mais ricos sítios de arte rupestre dos Emirados, com gravuras e artefatos que remontam ao período Neolítico ou anterior.

O anúncio integra a atualização mais ampla da Shurooq sobre projetos de desenvolvimento e turismo em Kalba — incluindo o Nomad e o Kalba Beach — voltados a consolidar a cidade como destino integrado de turismo ecológico e cultural e polo promissor para investimentos de alto nível.

As obras do Centro de Arte Rupestre de Kalba, conduzidas pela Diretoria de Obras Públicas de Sharjah, estão em andamento em uma área de cerca de 3.574 m², em um ponto elevado que domina a costa próxima ao Parque Al Hefaiyah e ao Kalba Waterfront. A entrega está prevista para o terceiro trimestre de 2026.

Em parceria com a Autoridade de Arqueologia de Sharjah e instituições científicas e acadêmicas internacionais, além de especialistas locais, o projeto prevê a documentação digital das gravuras por meio da iniciativa Global Digital Heritage, que disponibilizará os registros em plataformas digitais para pesquisadores e interessados.

O centro reunirá mais de 400 gravuras distribuídas em 150 afloramentos rochosos, incluindo representações de animais dos períodos Neolítico, da Idade do Bronze e da Idade do Ferro; casas de pedra, túmulos e concheiros até o século 19; além de símbolos posteriores retratando cenas como cavalgadas e fundição de cobre.

Quando concluído, o espaço oferecerá exposições educativas interativas e facilidades para visitantes, como café e loja de presentes. A gestão e operação ficarão a cargo da Shurooq em conjunto com a Autoridade de Arqueologia de Sharjah, com o objetivo de preservar o valor patrimonial do sítio e oferecer uma experiência cultural completa.

Outro projeto em andamento é o Kalba Beach, com 700 metros de extensão, cuja conclusão está prevista para o quarto trimestre de 2026. O espaço contará com 11 unidades comerciais — restaurantes, cafés e quiosques —, além de sala de orações e área de lazer infantil coberta, totalmente acessível a pessoas com deficiência. O projeto segue os padrões da Bandeira Azul, garantindo um ambiente marinho limpo e seguro, e emprega materiais sustentáveis para proteger os ecossistemas locais.

O Kalba Beach foi concebido como plataforma econômica e social, com foco em melhorar a qualidade de vida, criar um ambiente de investimento para pequenas e médias empresas e incentivar empreendedores locais nos setores de hospitalidade e serviços marítimos. O projeto prevê ainda a parceria com instituições penais para a fabricação das estruturas de sombreamento em madeira.

Já o aguardado Nomad, desenvolvido pela Shurooq e gerido pela marca Sharjah Collection, tem conclusão prevista para o quarto trimestre deste ano. O projeto acrescentará 7,44 km de trilhas — sendo 5 km de percurso moderado para iniciantes e experientes, e 2,44 km de trajeto mais íngreme até um dos picos de Kalba para aventureiros —, além de 4,39 km de trilhas de ciclismo de montanha, todas planejadas segundo padrões internacionais de sustentabilidade e segurança, com atenção à preservação do habitat local.

Instalado em terreno montanhoso, o Nomad contará com 20 trailers de luxo movidos por sistema híbrido de energia, com painéis solares e materiais naturais de alta qualidade. Cada unidade terá área privativa de churrasco, enquanto o trailer principal, na entrada do complexo, abrigará restaurante e serviços aos visitantes.

O destino oferecerá ainda atividades ambientais e culturais que refletem a identidade natural e cultural de Kalba, como observação de aves raras, aulas de ioga ao ar livre e observação de estrelas, além de um espaço comunitário que proporcionará ao público uma experiência completa da região.

Esses projetos fazem parte da estratégia da Shurooq para diversificar a economia local, criar novas oportunidades de emprego e estimular o empreendedorismo. Em Kalba, a autoridade busca equilibrar proteção ambiental e crescimento econômico, consolidando Sharjah como destino de destaque para turismo e investimentos.