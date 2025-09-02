Presidente dos Emirados recebe delegação da Universidade Khalifa

ABU DHABI, 2 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma delegação da Universidade Khalifa de Ciência e Tecnologia.

Durante o encontro, realizado no Palácio Qasr Al Bahr, em Abu Dhabi, o xeique parabenizou os dirigentes acadêmicos e administrativos pelo avanço significativo da instituição no ranking QS World University 2026, no qual a universidade subiu 25 posições, alcançando o 177º lugar no mundo e passando a integrar o grupo das 200 melhores universidades globais.

O presidente reafirmou o compromisso dos Emirados em construir um ecossistema acadêmico e científico integrado, capaz de acompanhar as rápidas transformações do cenário mundial e de capacitar as novas gerações com ferramentas de conhecimento e inovação. Destacou ainda que esse esforço é fundamental para permitir que os jovens contribuam na construção do futuro e concretizem a visão de uma economia diversificada, baseada no conhecimento e sustentada pelo investimento em ciência e tecnologia avançada.

O xeique também foi informado sobre os principais indicadores nos quais a universidade obteve resultados de destaque no ranking QS 2026.

A delegação apresentou um panorama de um dos projetos inovadores da instituição, o Heterogeneous Swarm of Underwater Robotic Fish, que exemplifica o compromisso da Universidade Khalifa com a pesquisa marinha e a excelência científica.

Os representantes expressaram profundo agradecimento pelo apoio contínuo de Mohamed bin Zayed, ressaltando sua dedicação em fortalecer a posição e a competitividade global do ensino superior nos Emirados, bem como sua liderança na promoção da pesquisa científica e na mobilização de recursos para impulsionar o progresso nacional em ciência e tecnologia.

O encontro contou com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Saif bin Mohammed Al Nahyan; do xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente do Conselho de Curadores da Fundação Zayed de Caridade e Humanidade; do tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; do xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; do xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Gabinete Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Mártires; do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais; do xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; além de outros xeiques, altos funcionários, cidadãos e convidados.