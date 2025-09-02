Presidentes dos Emirados e da Guiné-Bissau discutem cooperação bilateral

ABU DHABI, 2 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, em visita de trabalho ao país.

O encontro, realizado no Palácio Qasr Al Bahr, em Abu Dhabi, abordou oportunidades para fortalecer a cooperação entre os dois países em diversas áreas, em especial nos setores econômico, comercial e de desenvolvimento, de forma a apoiar as prioridades e aspirações de ambas as nações em direção a mais progresso e prosperidade.

As duas partes reafirmaram o compromisso conjunto de ampliar a cooperação bilateral em benefício dos povos dos dois países.

Os presidentes também trocaram pontos de vista sobre questões regionais e internacionais de interesse comum.