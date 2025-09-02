Saif bin Zayed se reúne com chefe da Autoridade Nacional Antidrogas

ABU DHABI, 2 de setembro de 2025 (WAM) — O tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, reuniu-se com o xeique Zayed bin Hamad bin Hamdan Al Nahyan, chefe da Autoridade Nacional Antidrogas, na sede do Ministério do Interior em Abu Dhabi.

O encontro tratou de questões ligadas ao fortalecimento do sistema nacional de combate às drogas e ao reforço dos esforços federais e locais para proteger e consolidar os avanços em segurança, em linha com a visão da liderança dos Emirados e seu compromisso com a segurança e a estabilidade sustentáveis.

As discussões também abordaram a ampliação da coordenação e das ações conjuntas para alcançar objetivos estratégicos e reforçar a prevenção e a segurança comunitária.