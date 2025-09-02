Escritório da ONU Mulheres celebra parceria estratégica com Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 2 de setembro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos mantêm uma relação próxima com a ONU Mulheres desde sua criação, em 2010. O país já contribuiu com quase US$ 60 milhões para o orçamento central da entidade, reforçando seu compromisso em fortalecer a capacidade da organização de alcançar seus objetivos estratégicos de promoção da igualdade de gênero e do empoderamento feminino, tanto em nível regional como internacional.

Coincidindo com o primeiro aniversário do Marco de Parceria Estratégica Emirados Árabes Unidos–ONU Mulheres (2024-2027), o Escritório de Ligação da ONU Mulheres para a região do Conselho de Cooperação do Golfo celebrou nesta terça-feira os 15 anos de fundação da organização.

A parceria estratégica representa um marco importante, refletindo o compromisso profundo e contínuo com o avanço do empoderamento feminino e a promoção do equilíbrio de gênero em escala regional e global.

O marco de parceria, lançado com uma contribuição de US$ 15 milhões dos Emirados Árabes Unidos, tornou o país o maior doador da ONU Mulheres entre os Estados árabes. O acordo se baseia nas prioridades nacionais do país e no plano estratégico da ONU Mulheres para 2022-2025.

Noura Khalifa Al Suwaidi, secretária-geral da União Geral das Mulheres, afirmou que a ocasião ressalta o forte compromisso da liderança dos Emirados Árabes Unidos com o apoio às mulheres em nível nacional, regional e internacional. Ela destacou o papel pioneiro da xeica Fatima bint Mubarak, considerada a “Mãe da Nação”, presidente da União Geral das Mulheres, do Conselho Supremo para a Maternidade e a Infância e do Conselho Supremo da Fundação para o Desenvolvimento da Família, que colocou o empoderamento feminino no centro dos esforços nacionais.

Por sua vez, a diretora do Escritório de Ligação da ONU Mulheres para o Conselho de Cooperação do Golfo, Mouza Al Shehhi, afirmou que o 15º aniversário da organização representa um momento-chave para avaliar suas conquistas. Ela elogiou a parceria estratégica com os Emirados Árabes Unidos, que, segundo disse, tem produzido resultados concretos e contribuído para transformar a vida de mulheres e meninas em todo o mundo.