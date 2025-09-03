Etihad registra lucro recorde de US$ 306 milhões no primeiro semestre

ABU DHABI, 3 de setembro de 2025 (WAM) – A Etihad Airways anunciou seu melhor desempenho semestral da história, registrando recordes de lucratividade e número de passageiros nos seis primeiros meses de 2025.

O lucro líquido após impostos atingiu 1,1 bilhão de dirhams (US$ 306 milhões), um aumento de 32% em comparação ao mesmo período do ano passado. O crescimento foi impulsionado pela forte demanda dos clientes, ganhos de produtividade e eficiência, além de melhores resultados nos segmentos de passageiros e cargas. A receita total cresceu 16% em relação ao ano anterior, com avanços de 16% na receita de passageiros e de 9% na de cargas.

O desempenho financeiro permaneceu sólido, com o EBITDA subindo 24% na comparação anual, para 2,7 bilhões de dirhams (US$ 739 milhões), e a margem EBITDA melhorando para 20%.

A Etihad transportou 10,2 milhões de passageiros no primeiro semestre de 2025, um aumento de 17% em relação ao ano anterior, apoiado por uma expansão de 14% nos assentos disponíveis por quilômetro e por um fator de ocupação de 87%.

No início de julho, a companhia superou a marca de 20 milhões de passageiros transportados em 12 meses, o dobro do registrado em 2022. A frota operacional passou de 100 aeronaves, incluindo a entrega do sexto Airbus A350 em abril e a reintrodução de um sétimo A380 em maio.

No mesmo mês, a empresa anunciou acordo para a compra de 28 aeronaves de fuselagem larga com a Boeing, reforçando seus planos de crescimento e conectividade de longo prazo. Em julho de 2025, a Etihad acrescentou cinco novas aeronaves à frota, incluindo seu primeiro A321LR, o maior número de entregas em um único mês na história da companhia.

Em abril de 2025, a Etihad lançou seu novo produto A321LR, levando o padrão de luxo das aeronaves de fuselagem larga às operações de aeronaves menores pela primeira vez na região. O modelo entrou em operação no início de agosto, com voo inaugural para Phuket.

Com a expansão, a Etihad passou a atender quase 90 destinos até junho de 2025, entre rotas regulares e sazonais.

Mohamed Ali Al Shorafa, presidente da Etihad Airways, declarou: “Com 27 novos destinos lançados ou anunciados apenas neste ano, a Etihad se orgulha de ajudar a posicionar Abu Dhabi como uma das cidades mais acessíveis e conectadas do mundo. Esse crescimento não só fortalece as viagens ponto a ponto e de conexão, como também reforça o papel de Abu Dhabi como porta de entrada para milhões de viajantes globais.”

Antonoaldo Neves, presidente-executivo da Etihad Airways, afirmou: “Temos orgulho de entregar mais um semestre recorde para a Etihad. Nosso desempenho financeiro robusto e o crescimento contínuo de passageiros demonstram o sucesso da nossa estratégia e a dedicação da nossa equipe. Estamos crescendo de forma sustentável, investindo em experiências premium e trazendo números recordes de visitantes a Abu Dhabi por meio da nossa rede em expansão."

Neves acrescentou que a companhia já está à frente das metas de crescimento definidas na estratégia. "Seguimos focados na execução e comprometidos com uma expansão baseada em eficiência, serviço e inovação. Com novas aeronaves entrando na frota, rotas inéditas sendo abertas e nosso produto premium em plena ascensão, a Etihad está estabelecendo novos padrões na aviação. Nada disso seria possível sem a paixão e o profissionalismo dos nossos funcionários, a quem agradeço por sua contribuição extraordinária.”

O desempenho recorde da Etihad foi impulsionado pela sua equipe. No primeiro semestre de 2025, a companhia contratou mais de 1.700 novos profissionais, incluindo mais de 100 pilotos e 1.000 comissários de bordo.

O crescimento interno também foi significativo, com mais de 1.100 promoções em diferentes áreas da empresa. O engajamento dos funcionários atingiu o nível mais alto da história, refletindo o compromisso, o profissionalismo e a dedicação da equipe da Etihad.

“Por fim, quero agradecer aos nossos clientes. Esperamos receber cada vez mais de vocês a bordo nos próximos meses”, concluiu Neves.