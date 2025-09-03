Governante de Ajman cria conselho da Organização Internacional de Caridade

AJMAN, 3 de setembro de 2025 (WAM) – Humaid bin Rashid Al Nuaimi, integrante do Conselho Supremo e governante de Ajman, emitiu uma resolução criando o conselho da Organização Internacional de Caridade em Ajman, com mandato renovável de quatro anos, em vigor desde 1º de setembro.

A medida reforça o compromisso de Ajman em apoiar a missão humanitária e de desenvolvimento da organização.

De acordo com a resolução, Mohammed bin Abdullah Al Nuaimi presidirá o conselho, que terá Abdulrahman Ghanem Al Mutaiwee como vice-presidente e mais sete integrantes.

O governante de Ajman agradeceu aos membros do conselho anterior por seus esforços e afirmou que o novo colegiado, com sua experiência e capacidade, dará continuidade às conquistas da organização e refletirá os valores profundamente enraizados de solidariedade e compaixão dos Emirados Árabes Unidos.

Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, elogiou o papel essencial da organização filantrópica na promoção dos valores de generosidade e serviço humanitário. Ele parabenizou o novo conselho, ressaltando que o trabalho de caridade é um pilar fundamental da identidade nacional dos Emirados Árabes Unidos e que as conquistas do passado oferecem uma base sólida para avanços contínuos.

Mohammed bin Abdullah Al Nuaimi expressou orgulho pela confiança nele depositada pelo governante e pelo príncipe herdeiro de Ajman. Ele afirmou que o conselho seguirá planos estratégicos abrangentes para garantir recursos sustentáveis e programas diversificados em apoio aos grupos mais vulneráveis.