Governante de Sharjah cria conselho para os direitos das pessoas com deficiência

SHARJAH, 3 de setembro de 2025 (WAM) – Sultan bin Mohammed Al Qasimi, integrante do Conselho Supremo e governante de Sharjah, emitiu um decreto que estabelece o Conselho de Sharjah para os Direitos das Pessoas com Deficiência.

O decreto determina que o conselho será presidido por Sultan bin Mohammed Al Qasimi e contará com os seguintes membros: Jameela bint Mohammed bin Sultan Al Qasimi, presidente da Cidade de Sharjah para Serviços Humanitários; Maryam Majid Saeed Al Shamsi, diretora do Departamento de Serviços Sociais de Sharjah; Khalid Omar Mohammed Al Midfa, presidente do conselho do Clube Al Thiqah para Pessoas com Deficiência; Abdullah Saleh Mohammed Al Naqbi, presidente do conselho do Clube de Khorfakkan para Pessoas com Deficiência; e Mona Abdulkarim Al Yafei, diretora-geral da Cidade de Sharjah para Serviços Humanitários.