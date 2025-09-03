Delegação do BRIDGE se reúne com principais instituições de mídia do Egito em preparação para a cúpula de 2025 em Abu Dhabi

CAIRO, 3 de setembro de 2025 (WAM) – Como parte da turnê global preparatória da Cúpula BRIDGE 2025 — o maior evento mundial de mídia, conteúdo e entretenimento, que será realizado em Abu Dhabi de 8 a 10 de dezembro com a participação de líderes globais da mídia, criadores de conteúdo cultural e criativo e tomadores de decisão de todo o mundo — uma delegação do BRIDGE, liderada por Jamal Mohammed Al Kaabi, diretor-geral do Escritório Nacional de Mídia dos Emirados Árabes Unidos e vice-presidente do BRIDGE, esteve no Cairo para uma série de reuniões de alto nível.

Durante a visita à capital egípcia, a delegação realizou dois encontros extensos com a Autoridade Nacional de Mídia (NMA) — órgão oficial responsável pela televisão e rádio nacionais do Egito — e com a United Media Services (UMS), maior grupo de mídia integrado da região.

As reuniões se concentraram em apresentar a visão do BRIDGE de estabelecer uma plataforma global que fortaleça a cooperação nos campos da mídia, do conteúdo e do entretenimento, além de promover uma comunicação construtiva em setores que moldam a consciência pública, a identidade cultural e a criatividade coletiva.

Jamal Mohammed Al Kaabi afirmou: “Por meio da Cúpula BRIDGE, estamos criando uma plataforma estratégica para moldar o futuro da mídia e do conteúdo em termos mais humanos e equilibrados, combinando tecnologia com criatividade, e cultura com inovação. O Egito, com seu patrimônio profundo, criatividade duradoura e abundância de talentos, é parceira fundadora dessa visão e principal porta de entrada do BRIDGE para a África e o mundo árabe. A presença do Egito no BRIDGE não é apenas um convite, mas uma necessidade — porque o que o Egito ofereceu ao longo de décadas de liderança em mídia, artes e literatura definiu a consciência árabe e enriqueceu a humanidade como um todo. O BRIDGE surge dos Emirados Árabes Unidos com uma missão universal de conectar Oriente e Ocidente, passado e futuro, e temos confiança de que o Egito continuará sendo um pilar fundamental na construção desse futuro compartilhado.”

A delegação se reuniu com Ahmed Al Moslemany, presidente da Autoridade Nacional de Mídia, órgão oficial responsável pela gestão das redes nacionais de televisão e rádio do Egito.

Criada em 2016, a autoridade desempenha papel essencial na produção de conteúdo credível e culturalmente autêntico, que reflita a herança e a identidade egípcias, além de desenvolver mídia multilíngue para audiências internacionais — o que a torna uma ferramenta central para fortalecer a imagem e a influência do Egito em nível regional e global.

Ahmed Al Moslemany declarou que a mídia egípcia sempre teve papel central no apoio à cultura árabe e na interação com seu ambiente regional. "A visão abrangente do BRIDGE reforça essa posição histórica e a conecta a um sistema global mais amplo. Não estamos diante de mais uma conferência, mas de uma plataforma que reúne profissionais da mídia, criadores, investidores e formuladores de políticas em todos os continentes. Vemos o BRIDGE como uma ponte para a abertura e a colaboração, oferecendo novas oportunidades para que gerações emergentes de jornalistas e criadores de conteúdo aprendam, participem e inovem. As iniciativas dos Emirados Árabes Unidos nesse campo são uma contribuição vital para o futuro da mídia na nossa região, e o Egito está comprometido em ser parceiro ativo nessa jornada.”

A delegação do BRIDGE também se encontrou com Tarek Nour, presidente da United Media Services (UMS), um dos maiores grupos de mídia do mundo árabe, com mais de 40 empresas nas áreas de transmissão, mídia impressa e digital, produção de dramas, publicidade e gestão de direitos esportivos. Desde sua criação, em 2016, a UMS construiu reputação como força de impacto, produzindo conteúdos relevantes em múltiplas plataformas para públicos diversos.

Tarek Nour elogiou a visão do BRIDGE, afirmando que o evento chega exatamente no momento certo, em que a aceleração tecnológica em todos os setores supera o que conseguimos absorver individualmente — seja no nível das indústrias, seja no das nações. "É necessário um sistema unificado que apoie a comunicação construtiva e estabeleça compromissos éticos e humanos no uso dessas tecnologias. A UMS está totalmente preparada para trabalhar com o BRIDGE em uma parceria que traga benefícios regionais, globais e para a humanidade como um todo. Também quero destacar a liderança e as instituições dos Emirados Árabes Unidos por suas iniciativas pioneiras, cujo impacto vai muito além do país e da região. Os Emirados são um gênio da gestão e do marketing; construíram uma das maiores marcas nacionais do mundo e são capazes de liderar um projeto dessa escala global, mantendo equilíbrio e interesses compartilhados. E não vão parar nesse sucesso, mas irão além, como sempre vimos acontecer.”

Estiveram presentes no encontro, em nome da United Media Services, Ahmed Tarek, membro do conselho; Ahmed Faiq, chefe de Programas e Relações Governamentais; Samir Omar, chefe de Notícias; Enas Abdel Dayem, presidente da Academia de Mídia Unida; Sameh Gamal, diretor-executivo da Academia de Mídia Unida; e Nahid Khalifa, chefe de gabinete do presidente.

As reuniões foram concluídas com a afirmação de que a etapa do Cairo foi parte fundamental da turnê global do BRIDGE antes da cúpula de 2025, dado o peso do Egito em mídia, cultura e economia, além de sua diversidade nos setores de mídia tradicional e digital, produção e entretenimento. Essa diversidade enriquece o diálogo preparatório para a cúpula de Abu Dhabi.

A participação do Egito integra a turnê global BRIDGE 2025, que já passou por Nova York, Londres, Osaka e Xangai, reforçando que a cúpula em Abu Dhabi se consolidará como plataforma unificadora que reflete a diversidade cultural e constrói pontes entre Oriente e Ocidente, África, mundo árabe e comunidade internacional.