Ação humanitária dos Emirados Árabes Unidos vai de Mianmar ao Afeganistão

ABU DHABI, 3 de setembro de 2025 (WAM) – De Mianmar ao Afeganistão e passando pela Albânia, a atuação do Comando de Operações Conjuntas dos Emirados Árabes Unidos e da equipe de busca e resgate do país em missões de socorro tem se destacado como exemplo do compromisso humanitário, civilizacional e ético da nação.

Apenas algumas horas após concluir sua missão na Albânia, as equipes do Comando de Operações Conjuntas e de busca e resgate partiram nesta quarta-feira (03/09), seguindo as diretrizes do presidente do país, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para apoiar os esforços de socorro no Afeganistão.

As equipes iniciaram imediatamente avaliações em campo em coordenação com as autoridades locais, a fim de reforçar as operações de resgate, ampliar a capacidade de resposta e fornecer apoio logístico e humanitário às áreas afetadas.

Paralelamente, os Emirados Árabes Unidos, por meio de seu braço humanitário, o Crescente Vermelho dos Emirados, enviaram suprimentos de emergência, incluindo itens essenciais, materiais médicos e tendas para abrigar sobreviventes do terremoto.

Até o momento, o Afeganistão relatou mais de mil mortos e 2.800 feridos após o tremor que atingiu as províncias de Kunar e Nangarhar.

Vale lembrar que a equipe de busca e resgate dos Emirados havia sido recentemente elogiada e homenageada pelo governo da Albânia por sua contribuição no combate a incêndios florestais em várias regiões, incluindo Gramsh, Ballolli e a área costeira de Vlore.

A missão, iniciada em 12 de agosto, contou com profissionais qualificados, aeronaves e equipamentos de combate a incêndios.

Segundo Mohammed Al Sharif, porta-voz oficial do Ministério da Defesa, a equipe realizou 700 operações de lançamento de água, equivalentes a cerca de 1.300 toneladas de água e retardante de chamas, em 28 voos. Esses esforços reforçaram os laços bilaterais e destacaram o papel de liderança dos Emirados na ação humanitária internacional.

Em 31 de março, os Emirados Árabes Unidos enviaram rapidamente uma equipe de busca e resgate formada pela Polícia de Abu Dhabi, pela Guarda Nacional e pelo Comando de Operações Conjuntas para ajudar após o terremoto de magnitude 7,7 em Mianmar. A equipe atuou em seis áreas afetadas, em cooperação com autoridades locais e equipes internacionais.

O governo de Mianmar homenageou a equipe dos Emirados pelos esforços humanitários vitais. Além disso, o país enviou mais de 200 toneladas de alimentos, abrigos e suprimentos médicos, seguidas por mais de 167 toneladas adicionais de ajuda para atender quase 80 mil pessoas.

Além dessas missões, os Emirados também forneceram ajuda humanitária ao Chade em janeiro, com 30 mil cestas básicas e mais de 20 mil cobertores para comunidades afetadas por enchentes, e enviaram 700 toneladas de suprimentos alimentares de emergência às vítimas das enchentes na Somália.

Em 1º de setembro, os Emirados anunciaram ajuda emergencial a 960 famílias afetadas por inundações na costa oeste do Iêmen. O país mantém ainda esforços contínuos para entregar assistência humanitária e de socorro aos palestinos em Gaza, garantindo que a ajuda chegue por terra, mar e ar.