Presidente dos Emirados e príncipe-herdeiro saudita discutem laços fraternos e questões regionais

RIADE, 3 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o príncipe-herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, para tratar dos laços fraternos e da cooperação estratégica entre os dois países.

Durante o encontro em Riade, os dois líderes também discutiram uma série de questões regionais e internacionais de interesse comum, com ênfase especial nos últimos desdobramentos no Oriente Médio, sobretudo a situação nos territórios palestinos ocupados e os esforços em andamento para lidar com as implicações humanitárias e de segurança.

Ambos ressaltaram a importância de reforçar os alicerces da estabilidade, da segurança e da paz regionais por meio do estabelecimento de um caminho claro rumo a uma paz justa, abrangente e duradoura, baseada na solução de dois Estados, de modo a atender aos interesses de todos os povos e nações da região.

O príncipe Mohammed bin Salman ofereceu um almoço em homenagem ao presidente dos Emirados e à delegação que o acompanhava.

Participaram da reunião, pelo lado emiradense, o xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e assessor de Segurança Nacional; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; Mohamed bin Hassan Al Suwaidi, ministro do Investimento; o dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouei, chefe do Gabinete do Presidente para Assuntos Estratégicos e presidente do Gabinete Executivo de Abu Dhabi; e o xeique Nahyan bin Saif Al Nahyan, embaixador dos Emirados na Arábia Saudita.

Do lado saudita, estiveram presentes o príncipe Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, ministro da Energia; o príncipe Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz, ministro do Interior; o príncipe Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz, ministro da Guarda Nacional; o príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz, ministro da Defesa; o príncipe Faisal bin Farhan bin Abdullah, ministro das Relações Exteriores; e Musaed bin Mohammed Al-Aiban, ministro de Estado, membro do gabinete e assessor de Segurança Nacional.

Na saída do Aeroporto Internacional Rei Khalid, Mohamed bin Zayed foi despedido por Mohammed bin Salman.