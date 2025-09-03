Khaled bin Mohamed bin Zayed visita a ADIHEX 2025

ABU DHABI, 3 de setembro de 2025 (WAM) — O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe-herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, visitou a 22ª Exposição Internacional de Caça e Equestre de Abu Dhabi (ADIHEX 2025).

Organizado pelo Grupo ADNEC, em cooperação com o Clube de Falcões dos Emirados, o evento acontece no Centro ADNEC Abu Dhabi até 7 de setembro, sob o tema O legado continua vivo.

Durante a visita, Khaled bin Mohamed percorreu diversos pavilhões participantes e conheceu os mais recentes equipamentos e tecnologias voltados à caça e às práticas equestres em 15 setores diferentes, que incluem falcoaria, esportes equestres, artes tradicionais, artesanato, atividades de acampamento e preservação ambiental, além de outras experiências que celebram tradições profundamente enraizadas nos Emirados e destacam a riqueza do patrimônio e da identidade cultural nacional.

O príncipe-herdeiro também conheceu iniciativas de entidades participantes que buscam integrar tecnologias modernas a práticas tradicionais, elogiando os esforços voltados a proteger o patrimônio cultural e preservar costumes autênticos. Ele ressaltou que a herança cultural constitui uma base essencial para o fortalecimento da identidade nacional e para a transmissão de seus valores às gerações presentes e futuras.

Khaled bin Mohamed destacou ainda que a ADIHEX materializa a visão de Abu Dhabi de unir preservação do patrimônio e inovação, ao oferecer plataformas interativas que permitem aos visitantes explorar a diversidade das tradições emiradenses e descobrir suas expressões culturais e artísticas autênticas, ao mesmo tempo em que contribui para ampliar a conscientização da comunidade sobre a importância da herança cultural como pilar do orgulho nacional.

O príncipe-herdeiro esteve acompanhado pelo xeique Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan, presidente da Corte do Príncipe-Herdeiro de Abu Dhabi; pelo xeique Zayed bin Saeed bin Zayed Al Nahyan; por Mohamed Khalifa Al Mubarak, presidente do Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi; por Faris Khalaf Al Mazrouei, presidente da Autoridade de Patrimônio de Abu Dhabi; por Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo e presidente do Gabinete do Príncipe-Herdeiro; e por Humaid Matar Al Dhaheri, diretor-geral e CEO do Grupo ADNEC.

A 22ª edição da Exposição Internacional de Caça e Equestre de Abu Dhabi é a maior desde a criação do evento, em 2003, consolidando-se como uma plataforma global para apresentar inovações e tecnologias nas áreas de caça e equitação.

Reunindo 2.068 empresas e marcas de 68 países, a edição deste ano reforça a relevância da ADIHEX nos cenários regional e internacional como destino de referência para entusiastas da caça, dos esportes equestres e do acampamento, além de defensores da preservação do patrimônio cultural.