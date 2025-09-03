Mohammed bin Rashid aprova moradias para quase 3 mil cidadãos no valor de mais de 2 bilhões de dirhams

DUBAI, 3 de setembro de 2025 (WAM) — O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, afirmou que os Emirados Árabes Unidos, sob a liderança do presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, continuam a colocar a habitação dos cidadãos emiradenses no centro das prioridades nacionais.

Mohammed bin Rashid destacou que uma moradia adequada representa um dos pilares mais importantes da estabilidade familiar e da coesão social. Por isso, os Emirados seguem comprometidos em desenvolver um sistema habitacional abrangente e avançado, capaz de atender às necessidades dos cidadãos com os mais altos padrões de qualidade e em prazos recordes.

“O cuidado dedicado pelo xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan ao setor de habitação reflete uma abordagem nacional profundamente enraizada, voltada a fortalecer o bem-estar da comunidade e a garantir condições de vida dignas para todos os cidadãos”, declarou.

Ele acrescentou ainda que o desenvolvimento contínuo e o acompanhamento rigoroso do sistema habitacional seguem como prioridade permanente, a fim de assegurar que os cidadãos tenham acesso a soluções modernas e de alta qualidade em todo o país.

De acordo com o Programa Habitacional Zayed, foram emitidas 2.971 aprovações de moradias entre janeiro e o fim do terceiro trimestre de 2025, em um valor total de 2,069 bilhão de dirhams.

Essas aprovações incluíram 522 subsídios habitacionais, concedidos sob a orientação do presidente dos Emirados, no valor de 355 milhões de dirhams; 595 aprovações para empréstimos habitacionais governamentais, totalizando 246,2 milhões de dirhams; além de 24 aprovações de subsídios ou benefícios habitacionais governamentais, no valor de 19 milhões de dirhams; e 1.830 aprovações de financiamentos habitacionais, somando 1,449 bilhão de dirhams.

Vale destacar que, de julho de 2022 a setembro de 2025, o Programa Habitacional Zayed emitiu 11.298 aprovações, em um valor total que se aproxima de 9 bilhões de dirhams.