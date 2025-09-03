Emirados e África do Sul discutem fortalecimento de laços comerciais, investimentos e cooperação do setor privado

ABU DHABI, 3 de setembro de 2025 (WAM) — O ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, reuniu-se com o Conselho Empresarial Sul-Africano nos Emirados para discutir estratégias de ampliação do comércio, dos investimentos e da colaboração entre os setores privados dos dois países.

O encontro destacou o compromisso dos Emirados em fortalecer suas relações econômicas com as nações africanas, reconhecendo a crescente importância do continente na dinâmica do comércio global.

Durante as conversas, Al Zeyoudi ressaltou o expressivo crescimento do intercâmbio entre os Emirados e a África do Sul, observando que o comércio exterior não petrolífero entre os dois países alcançou US$ 8,5 bilhões em 2024 — alta de 14% em relação a 2023 e um crescimento substancial de 120% desde 2019.

Esse avanço se manteve no primeiro semestre de 2025, com o comércio bilateral não petrolífero chegando a US$ 3,93 bilhões. A África do Sul é o segundo maior parceiro comercial não petrolífero dos Emirados no continente africano, refletindo o potencial e as oportunidades para que os setores privados de ambos os países ampliem ainda mais suas relações.

“Os Emirados estão comprometidos em fortalecer sua parceria econômica com a África do Sul”, afirmou Al Zeyoudi. “As discussões de hoje focaram em estimular novas formas de colaboração entre os setores privados que beneficiem nossas duas nações. Estamos particularmente entusiasmados com projetos relacionados à segurança alimentar, logística, infraestrutura, turismo e energia renovável na África do Sul e em todo o continente. Trabalhando juntos, continuamos a abrir novas oportunidades que não apenas impulsionam o crescimento econômico, mas também contribuem para o desenvolvimento sustentável de todas as nossas nações.”

A reunião serviu como plataforma para debater iniciativas voltadas a aproveitar o marco comercial já existente em benefício mútuo. Al Zeyoudi enfatizou a importância de investir em projetos alinhados aos objetivos de desenvolvimento sustentável, capazes de gerar empregos e valor econômico duradouro na África.

O encontro foi concluído com um compromisso conjunto de aprofundar a exploração de projetos colaborativos que reforcem as relações comerciais e os laços econômicos entre Emirados e África do Sul, abrindo caminho para um futuro próspero para ambos os países.

Atualmente, mais de 3.690 empresas sul-africanas operam nos Emirados, em setores-chave como construção, hotelaria e serviços financeiros. Empresas emiradenses também estão cada vez mais presentes na África do Sul. A DP World atua como grande operadora de logística, enquanto a AMEA Power participa na geração de energia renovável.

A África do Sul é o maior exportador do continente e possui o maior PIB nominal da África, o que a posiciona como um mercado de enorme potencial para ampliar a cooperação do setor privado, especialmente em áreas como alimentação, transporte e energia renovável — temas centrais do encontro.