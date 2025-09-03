Emirados fornecem ajuda humanitária urgente a vítimas de enchentes em Wadi Nakhlah, no Iêmen

ABU DHABI, 3 de setembro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos enviaram nova ajuda humanitária a Wadi Nakhlah, na costa oeste do Iêmen, onde tendas de abrigo foram distribuídas a famílias afetadas pelas difíceis condições humanitárias.

A iniciativa foi realizada em cooperação com o Crescente Vermelho dos Emirados, que teve papel central na organização da logística e na distribuição da ajuda.

Com ações desse tipo, os Emirados buscam melhorar as condições de vida de deslocados e pessoas em situação de vulnerabilidade no Iêmen, onde a crise humanitária continua a exigir maior apoio e assistência.

A medida reflete o compromisso dos Emirados em apoiar o povo iemenita em momentos de crise e reforçar os esforços de socorro humanitário nas áreas mais afetadas.