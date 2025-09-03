Príncipe-herdeiro de Ras al Khaimah recebe representante do Programa Mundial de Alimentos para o Golfo

RAS AL KHAIMAH, 3 de setembro de 2025 (WAM) — O xeique Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, príncipe-herdeiro de Ras al Khaimah, recebeu no Majlis de Nad Al Habayeb, em Ras al Khaimah, Stephen Anderson, diretor do escritório do Programa Mundial de Alimentos (PMA) nos Emirados Árabes Unidos e representante do programa junto aos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), acompanhado de sua delegação.

Durante o encontro, Anderson transmitiu os agradecimentos de Cindy McCain, diretora-executiva do PMA, ao xeique Mohammed bin Saud pela doação generosa em apoio às operações do programa na Faixa de Gaza.

O xeique Mohammed bin Saud foi reconhecido entre os cinco maiores doadores individuais do mundo por suas contribuições humanitárias pessoais aos esforços do PMA em Gaza. Essas contribuições possibilitaram ao programa fornecer assistência alimentar vital a inúmeras famílias em Gaza em meio ao agravamento dos desafios humanitários.