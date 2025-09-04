Governante de Sharjah apoia reabilitação do Grande Teatro de Beirute

BEIRUTE, 4 de setembro de 2025 (WAM) – O xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, ofereceu apoio financeiro para a reabilitação do histórico Grande Teatro de Beirute. A iniciativa integra a campanha internacional lançada pela Unesco para restaurar o marco cultural da capital libanesa.

Representando o governante de Sharjah, Abdullah bin Mohammed Al Owais, presidente do Departamento de Cultura de Sharjah, participou da cerimônia oficial de anúncio realizada em Beirute. O evento contou com a presença do ministro da Cultura do Líbano, Ghassan Salameh, da diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, do prefeito de Beirute, Ibrahim Zeidan, além de autoridades, intelectuais e engenheiros.

Em seu discurso, Al Owais destacou a importância da cooperação internacional na preservação cultural. “Temos satisfação em participar desta ocasião, que reafirma os esforços conjuntos para preservar o patrimônio cultural árabe e mundial e apoiar o progresso cultural de todas as sociedades”, disse.

A autoridade ressaltou que o governante de Sharjah mantém um compromisso histórico com o lançamento de iniciativas culturais e a promoção da cooperação com países e organizações globais. Citou ainda a parceria duradoura entre Sharjah e a Unesco, marcada por diversos prêmios e projetos culturais, como parte da visão mais ampla dos Emirados Árabes Unidos de enriquecer a cena cultural mundial.

Al Owais concluiu transmitindo as saudações e votos de sucesso do governante de Sharjah a todos os presentes.

A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, elogiou o governante de Sharjah por seu apoio generoso e sua convicção no poder da cultura para construir pontes entre os povos. Ela descreveu a iniciativa como uma contribuição vital à missão global da Unesco e destacou a presença influente de Sharjah nas arenas culturais árabe e internacional. Azoulay ressaltou que a restauração do Grande Teatro de Beirute ajudará a revitalizar seu papel como centro regional de intercâmbio artístico e cultural.

O ministro da Cultura do Líbano, Ghassan Salameh, agradeceu ao governante de Sharjah por ser o principal doador da reabilitação do Grande Teatro de Beirute. Ele elogiou o apoio contínuo do xeique às iniciativas culturais árabes e afirmou que o gesto vai além da ajuda financeira, refletindo um compromisso profundo com a preservação do patrimônio cultural e a promoção da expressão artística árabe.

Salameh destacou ainda que a revitalização do teatro fortalecerá o diálogo cultural regional e restaurará seu papel histórico como farol da criatividade.

Após a cerimônia, Al Owais e os demais presentes visitaram o teatro para inspecionar suas condições atuais. Engenheiros apresentaram uma visão detalhada dos desafios estruturais e dos planos de restauração. Ghassan Salameh explicou a importância histórica do edifício e relembrou os inúmeros eventos culturais e artísticos que sediou em seu auge, reforçando seu valor como símbolo do patrimônio cultural árabe.

Projetado originalmente por Youssef Aftimos e construído por Jacques Tabet na década de 1920, o Grande Teatro de Beirute foi inaugurado oficialmente em 1929. O espaço recebeu grandes apresentações teatrais e operísticas internacionais até meados da década de 1970.

Com capacidade para 630 lugares, o teatro conta com orquestra, dois balcões, palco equipado com mecanismos especializados, pequena cúpula de aço móvel sobre trilhos e um teto de vitral decorativo no saguão. Apesar de abandonado por décadas, continua sendo um dos marcos culturais mais icônicos de Beirute.