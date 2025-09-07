TRENDS participa de conferência “Rota da Seda Espiritual” no Brasil

ABU DHABI, 7 de setembro de 2025 (WAM) – O centro TRENDS Research & Advisory participou, como parceiro de pesquisa, da 6ª Conferência Internacional Rota da Seda Espiritual: O Papel dos Valores Morais na União de Nações e Continentes.

O encontro foi realizado no Rio de Janeiro, de 4 a 5 de setembro, com a participação de renomados acadêmicos, pensadores e líderes religiosos de várias partes do mundo.

O diretor-presidente da TRENDS, Mohammed Abdullah Al Ali, proferiu a palestra de abertura e destacou que a conferência se consolidou como uma plataforma essencial de diálogo, de aproximação entre povos de diferentes culturas e religiões e de discussão sobre questões religiosas.

Al Ali afirmou que todas as religiões, sem exceção, defendem a coexistência e a tolerância entre seus fiéis e em relação a outros credos, religiões e grupos étnicos. Ressaltou ainda que todas as tradições reafirmam a dignidade humana, o direito à diferença e a necessidade de garantir justiça e misericórdia a todos, sem discriminação. Historicamente, segundo ele, o pluralismo serviu como fonte de enriquecimento, contribuindo para o desenvolvimento de civilizações inclusivas em vez de divisões.

Ele explicou que o extremismo e a radicalização representam os maiores desafios para a sociedade. O problema, disse, não está nas religiões e em seus ensinamentos, mas naqueles que tentam reinterpretar valores religiosos de tolerância a partir de visões e ideologias extremistas, distantes dos verdadeiros e elevados propósitos da fé.

À margem da conferência, a TRENDS participou da exposição paralela, apresentando uma seleção de suas principais publicações de pesquisa e conhecimento. A equipe de pesquisa do centro também manteve diálogos com personalidades e pensadores sobre o fortalecimento da cooperação científica e de parcerias que apoiem o debate intelectual em nível global.