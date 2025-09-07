Líderes dos Emirados parabenizam presidente do Brasil pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 7 de setembro de 2025 (WAM) – O presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan enviou uma mensagem de felicitações ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela celebração da Independência do Brasil.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e chefe do Gabinete Presidencial, também encaminharam mensagens semelhantes ao presidente brasileiro pela data nacional.