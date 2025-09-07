Presidente dos Emirados recebe rei da Jordânia no início de visita de trabalho ao país

ABU DHABI, 7 de setembro de 2025 (WAM) – O rei Abdullah II bin Al Hussein, da Jordânia, chegou aos Emirados Árabes Unidos para uma visita de trabalho.
O presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan recebeu o monarca e a delegação que o acompanha no Aeroporto de Al Bateen, em Abu Dhabi.
Também estiveram presentes na recepção o xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe-herdeiro de Abu Dhabi; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Tribunal Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; Humaid Obaid Abu Shabas, presidente da Autoridade de Contas do Estado; além de outras altas autoridades.
A comitiva do rei conta ainda com o príncipe-herdeiro Al Hussein bin Abdullah, da Jordânia; o primeiro-ministro Jafar Hassan; o vice-primeiro-ministro e chanceler Ayman Al Safadi, além de outras autoridades jordanianas de alto escalão.