Governante de RAK recebe embaixadora da Irlanda

RAS AL KHAIMAH, 8 de setembro de 2025 (WAM) — O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, recebeu, em seu palácio na Cidade Saqr bin Mohammed, Alison Milton, embaixadora da República da Irlanda nos Emirados Árabes Unidos.

O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi deu as boas-vindas à embaixadora e discutiu com ela formas de ampliar as relações com a Irlanda em diversas áreas. O encontro também incluiu uma troca de pontos de vista sobre vários temas de interesse comum.

Por sua vez, a embaixadora Alison Milton expressou profundo agradecimento e apreço ao governante de Ras Al Khaimah pela calorosa recepção e hospitalidade. Ela elogiou os fortes laços de cooperação entre os Emirados e seu país, o destaque regional e internacional dos EAU e o processo de desenvolvimento sustentável vivido pelo emirado de Ras Al Khaimah em diferentes setores.