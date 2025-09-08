Aeroportos dos Emirados Árabes Unidos superam 1 bilhão de passageiros em 10 anos

DUBAI, 8 de setembro de 2025 (WAM) — Estatísticas do Centro Federal de Competitividade e Estatísticas revelaram que o setor de aviação dos Emirados Árabes Unidos registrou crescimento notável, com o tráfego total de passageiros nos aeroportos do país superando 1 bilhão entre 2015 e 2024, enquanto o total de movimentos de aeronaves ultrapassou 6,4 milhões.

O relatório, publicado pelo centro, destacou que os Emirados ocuparam o primeiro lugar no ranking global do índice de qualidade do transporte aéreo e ficaram entre os dez primeiros do mundo em outros cinco indicadores. O resultado reflete a visão de futuro e as diretrizes da liderança para fortalecer o crescimento e a competitividade desse setor vital, regional e globalmente, tornando-o um pilar da sustentabilidade econômica nacional.

Abdullah bin Touq Al Marri, ministro da Economia e do Turismo e presidente da Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA), atribuiu as conquistas excepcionais da aviação civil na última década ao êxito das estratégias e iniciativas nacionais adotadas sob a orientação da liderança. Ele ressaltou que o setor continua a moldar o futuro, ao mesmo tempo em que entrega avanços significativos.

Segundo ele, esses resultados reforçam a posição dos Emirados no mapa global da aviação e das viagens, ressaltando o papel ativo do setor no impulso ao crescimento econômico e à competitividade nacional. Também evidenciam o modelo pioneiro do país na construção de um sistema de aviação mais eficiente e sustentável, que integra inovações tecnológicas aos mais altos padrões de segurança e qualidade de serviço.

De acordo com os dados do centro, o tráfego de passageiros nos aeroportos dos Emirados subiu de 114,8 milhões em 2015 para 147,8 milhões em 2024. O total de viajantes, incluindo chegadas, partidas e passageiros em trânsito, ultrapassou 1 bilhão no período de 2015 a 2024.

Os movimentos de aeronaves também cresceram, chegando a mais de 800 mil até o fim de 2024, elevando para mais de 6,4 milhões o número total de voos de chegada e partida ao longo da década.