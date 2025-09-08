Infraestrutura aérea dos Emirados cria uma das redes de aviação mais conectadas do mundo, diz GCAA

ABU DHABI, 8 de setembro de 2025 (WAM) — Como parte de seu compromisso com a transparência e a oferta de análises detalhadas sobre o desenvolvimento do setor de aviação civil, a Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados (GCAA, na sigla em inglês) lançou uma nova série de relatórios analíticos intitulada “Um olhar mais atento: a aviação civil nos Emirados Árabes Unidos”.

A iniciativa busca destacar marcos importantes, desafios e oportunidades futuras com base em dados oficiais e na experiência operacional acumulada. Também lança luz sobre a estratégia adotada pelos Emirados para se consolidar como um polo global decisivo, influenciando o presente e moldando o futuro da aviação civil.

A aviação civil tem sido um dos pilares do rápido desenvolvimento dos Emirados Árabes Unidos, atuando como motor de crescimento econômico e ampliando a influência do país no cenário internacional. O setor se apoia em uma infraestrutura robusta, que inclui aeroportos internacionais de alta capacidade, sistemas de navegação aérea avançados e um espaço aéreo moderno e flexível. Além da infraestrutura física, o ecossistema abrange fábricas de montagem de aeronaves, produtores de combustível sustentável de aviação, prestadores de serviços especializados e logística avançada, todos essenciais para a eficiência e a resiliência do setor.

Essa infraestrutura integrada foi concebida não apenas para atender às demandas atuais, mas também para abraçar o futuro da aviação, incorporando tecnologias de ponta como mobilidade aérea avançada e aeronaves autônomas.

Dos modestos primórdios como escala de reabastecimento em Sharjah, nos anos 1930, para voos entre a Grã-Bretanha e a Índia, a aviação civil nos Emirados deu um salto decisivo em 1960, com a criação do Aeroporto de Dubai, o primeiro do país, ainda em operação. Com pista de areia compactada e terminal modesto, o aeroporto evoluiu continuamente, integrou-se ao Conselho Internacional de Aeroportos nos anos 1980 e consolidou-se como o primeiro aeroporto internacional do país.

Paralelamente, os Emirados investiram em infraestrutura aérea em todo o território, com destaque para o Aeroporto Internacional de Abu Dhabi — rebatizado em 2024 como Aeroporto Internacional Zayed —, além dos aeroportos de Sharjah, Ras Al Khaimah e Fujairah.

Em apenas cinco décadas, o setor aéreo se transformou em um sistema global totalmente integrado, com uma rede sofisticada de infraestrutura em todos os emirados, incluindo:

12 aeroportos certificados, sendo 8 internacionais

100 heliportos (alguns em desenvolvimento para operar aeronaves elétricas de pouso vertical, além de helicópteros)

35 operadores aéreos registrados nos Emirados, incluindo 5 companhias nacionais

383 operadores estrangeiros registrados no país

189 acordos bilaterais de transporte aéreo, cobrindo 97% dos países do mundo

Conexões aéreas com 304 aeroportos em 109 países

162 novas rotas internacionais abertas apenas nos últimos cinco anos

Índice de conectividade aérea internacional 39% maior na região e 15% maior globalmente entre 2014 e 2024

Média de 857 voos internacionais de saída por dia

Frota nacional de 960 aeronaves registradas, incluindo 520 operadas por companhias do país, com mais de 4,8 mil voos semanais ao redor do mundo

O Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) segue há mais de uma década como o mais movimentado do mundo em passageiros internacionais e líder global em assentos programados, com 5,34 milhões de assentos de saída em agosto de 2025 (10,68 milhões considerando ambos os sentidos), segundo relatório mensal da OAG

Tráfego de passageiros acumulado cresceu 33,6% na última década

Capacidade atual de processamento superior a 160 milhões de passageiros por ano

Segundo dados de 2023, os Emirados concentraram 2,3% do tráfego internacional global de passageiros e 32,2% do regional, consolidando-se como um dos países mais conectados do mundo por via aérea. O crescimento rápido é fruto de planejamento estratégico nacional, liderança visionária, investimentos direcionados e compromisso com a excelência operacional.

Em 2024, os céus dos Emirados registraram mais de 1 milhão de movimentos de aeronaves, tornando-se um dos corredores aéreos mais movimentados da região.

De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o setor aéreo dos Emirados gera mais de US$ 92 bilhões anuais para a economia nacional, respondendo direta e indiretamente por cerca de 18% do PIB. O emprego direto em companhias aéreas, operadores de aeroportos, serviços de navegação aérea e fabricantes do setor soma 206,8 mil postos de trabalho, com impacto econômico direto de US$ 26,6 bilhões (5,3% do PIB). No total, incluindo cadeias de suprimento, consumo e turismo, o setor sustenta cerca de 991,5 mil empregos.

A aviação também exerce papel essencial no comércio internacional: em 2024, os Emirados movimentaram 4,36 milhões de toneladas de carga, sendo o sétimo maior mercado aéreo de cargas do mundo.

Além do impacto econômico, a aviação nos Emirados apoia famílias, promove intercâmbio cultural, amplia acesso à educação e à saúde, e contribui para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As viagens aéreas tornaram-se mais acessíveis, com queda real média de 35% nas tarifas entre 2011 e 2023. Nesse último ano, houve 3.668 voos para cada mil habitantes.

O setor aéreo dos Emirados se consolidou como referência global, mostrando como o investimento estratégico em infraestrutura de transporte aéreo pode impulsionar o desenvolvimento econômico e social sustentável, garantindo o futuro da economia e da sociedade do país.