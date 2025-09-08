Novos embaixadores dos Emirados Árabes Unidos tomam posse diante do presidente; diplomatas estrangeiros apresentam credenciais

ABU DHABI, 8 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, participou da cerimônia de posse de vários novos embaixadores dos Emirados Árabes Unidos. Na mesma ocasião, recebeu as credenciais de embaixadores estrangeiros que iniciam suas missões no país, em evento realizado no Qasr Al Watan, em Abu Dhabi.

O encontro também contou com a presença do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial.

Durante a cerimônia, Mohamed bin Zayed desejou êxito aos novos embaixadores dos Emirados em suas missões diplomáticas e manifestou confiança em sua capacidade de fortalecer as relações com os países de destino. Ele reafirmou o compromisso dos Emirados em construir parcerias eficazes que atendam aos interesses comuns e contribuam para a prosperidade de todos.

Prestaram juramento diante do presidente os seguintes embaixadores:

Mattar Salem Ali Al Dhaheri, embaixador no Reino da Arábia Saudita

Hamad Ali Bin Alwan Alhebsi, embaixador na República Árabe da Síria

Fahad Salem Saeed Al Kaabi, embaixador na República do Líbano

Ali Rashid Al Mazrouei, embaixador no Estado da Líbia

Khalid Abdulla Humaid Belhoul, embaixador na República Islâmica do Irã

Salem Mohammed Al Zaabi, embaixador na República Islâmica do Paquistão

Khamis Rashid Ahmed Al Shmeili, embaixador em Montenegro

Abdullah Jassim Al Shamsi, embaixador na República da Guiné-Bissau

Saif Mohammed Al Ketbi, embaixador no Afeganistão

Os novos embaixadores agradeceram a confiança depositada neles e destacaram o compromisso de representar os Emirados com dedicação, reforçando os laços com seus países anfitriões.

Na mesma cerimônia, Mohamed bin Zayed recebeu as credenciais de embaixadores recém-nomeados para os Emirados. Ele deu boas-vindas aos diplomatas e desejou sucesso na missão de aprofundar as relações entre seus países e os Emirados, reafirmando que o governo os apoiará no desempenho de suas funções.

Apresentaram credenciais ao presidente os seguintes embaixadores:

Essameldine Abdelhamid Ashour, embaixador da República Árabe do Egito

Majid Thalji Al-Qatarneh, embaixador do Reino Hachemita da Jordânia

Tarek Hassan Mneymneh, embaixador da República do Líbano

Kyaw Kyaw Min, embaixador da República da União de Mianmar

Vladimir Maric, embaixador da República da Sérvia

Oleksandr Balanutsa, embaixador da Ucrânia

Os embaixadores transmitiram saudações de seus respectivos chefes de Estado ao xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, acompanhadas de votos de contínuo progresso e prosperidade para os Emirados Árabes Unidos.

As duas cerimônias contaram ainda com a presença do xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; do xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; do xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente; da ministra de Estado para Cooperação Internacional, Reem bint Ebrahim Al Hashimy; do xeique Shakhboot Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; do ministro de Estado Khalifa Shaheen Al Marar; do subsecretário do Ministério das Relações Exteriores, Omar Obaid AlHesan AlShamsi, além de outras altas autoridades.