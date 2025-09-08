Usina de Barakah completa primeiro ano de operação plena

ABU DHABI, 8 de setembro de 2025 (WAM) — A Emirates Nuclear Energy Company (ENEC) marcou nesta um ano desde que a Usina Nuclear de Barakah alcançou operação plena de todas as unidades. Os quatro reatores APR1400 em funcionamento fornecem juntos 25% da eletricidade do país, ampliando de forma significativa a produção de energia de base para reforçar a segurança e a sustentabilidade energética dos Emirados Árabes Unidos.

Nos últimos 12 meses, Barakah entregou 40 terawatts-hora (TWh) de eletricidade limpa, atendendo de forma confiável os setores de tecnologia, a indústria e os lares do país. Desde a entrada em operação da Unidade 1, já foram gerados mais de 120 TWh — volume equivalente à demanda anual de energia da cidade de Nova York. Maior fonte de energia limpa da região, Barakah desempenha papel central na descarbonização do setor elétrico dos Emirados.

O desenvolvimento da usina é reconhecido internacionalmente como um dos projetos nucleares mais eficientes e pontuais das últimas décadas, demonstrando que empreendimentos civis de grande porte podem ser entregues com segurança, eficiência e transparência, com redução de 40% em custo, tempo e mão de obra entre as Unidades 1 e 4.

Barakah também é referência mundial para novos projetos nucleares, com tempo médio de entrega altamente eficiente de 7,9 anos por unidade. A construção começou em julho de 2012 e, com o início da obra da Unidade 4 em 2015, Barakah se tornou o maior canteiro de obras nucleares do mundo, com quatro reatores idênticos erguidos simultaneamente no mesmo local. A construção da Unidade 4 foi concluída em dezembro de 2023, e sua operação começou em setembro de 2024.

Mohamed Al Hammadi, diretor-geral e CEO da ENEC, declarou: “Um ano após o início da operação plena, a usina de Barakah está cumprindo sua promessa: energia limpa e confiável, 24 horas por dia. Essa conquista se deve a uma visão de longo prazo, a investimentos contínuos e ao foco na execução de alta qualidade em todas as etapas. Temos muito orgulho do que Barakah representa para os Emirados e para o setor nuclear civil global, e agora estamos aproveitando essa experiência em parcerias internacionais para ajudar outros países e empresas a reconhecer o papel fundamental da energia nuclear civil para atender à crescente demanda por eletricidade.”

Além de gerar energia limpa suficiente para abastecer 574 mil residências nos Emirados, Barakah contribuiu de forma expressiva para a transição energética do país, evitando a emissão anual de 22,4 milhões de toneladas de carbono. Desde o início da operação da Unidade 1, já foram evitadas mais de 58 milhões de toneladas, o equivalente a retirar 12 milhões de carros das ruas. Nos últimos cinco anos, os Emirados acrescentaram mais eletricidade limpa per capita do que qualquer outro país do mundo, sendo 75% dessa produção proveniente de Barakah.

A usina também tem papel essencial na descarbonização das empresas do país: 85% dos certificados de energia limpa de Abu Dhabi são lastreados pela produção de Barakah, adquiridos por companhias como ADNOC, EMSTEEL e EGA para certificar seus produtos como de baixo carbono. Entre eles está o MinimAL, primeiro alumínio de baixo carbono lançado pela EGA.

O projeto foi desenvolvido em parceria com a Korea Electric Power Corporation (KEPCO), sob a supervisão da Autoridade Federal de Regulação Nuclear (FANR) e em conformidade com os padrões internacionais mais rigorosos definidos pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) e pela WANO. A usina também consolidou a formação de uma força de trabalho altamente qualificada liderada por emiratenses, com mais de 2 mil nacionais atuando no desenvolvimento e na operação do projeto, em cooperação com especialistas internacionais.