Ponte aérea humanitária de Dubai leva ajuda vital ao Afeganistão após terremoto

DUBAI, 8 de setembro de 2025 (WAM) – Sob as diretrizes de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, a Dubai Humanitarian enviou ajuda de emergência ao Afeganistão em resposta ao terremoto devastador que atingiu o país na semana passada.

Organizado em colaboração com membros da comunidade humanitária presentes em Dubai Humanitarian – incluindo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), o Depósito de Resposta Humanitária da ONU (PMA/UNHRD) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) – o avião cargueiro Boeing 747 partiu nesta segunda-feira de Dubai com destino a Cabul.

A carga inclui cerca de 84 toneladas de suprimentos de emergência, como itens médicos, materiais para abrigos e outros insumos, avaliados em mais de US$ 929,5 mil (3,4 milhões de dirhams). O envio deve beneficiar cerca de 730 mil pessoas afetadas pelo desastre natural.

Giuseppe Saba, diretor-executivo e membro do conselho da Dubai Humanitarian, afirmou: “A Dubai Humanitarian permite que as organizações ajam com rapidez e eficácia quando ocorrem desastres. Após o terremoto, coordenamos prontamente com nossos membros, incluindo agências e organizações humanitárias internacionais, para avaliar as necessidades em campo e priorizar a preparação de itens de socorro essenciais."

Acrescentou que a ponte aérea reflete o compromisso coletivo de apoiar o povo do Afeganistão em um momento de necessidade. "Guiados pela visão de Mohammed bin Rashid, continuamos a fortalecer o papel de Dubai como centro global de preparação e resposta, garantindo que os parceiros internacionais de ajuda possam atuar juntos diante de crises naturais e humanitárias. Esta missão é uma prova do compromisso duradouro dos Emirados com seu papel humanitário no mundo”, disse.