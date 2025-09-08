Al Zeyoudi visita a Hungria para fortalecer relações bilaterais de comércio e investimento

BUDAPEST, Hungria, 8 de setembro de 2025 (WAM) — O ministro de Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, iniciou visita oficial à Hungria, onde manteve reuniões com autoridades do governo e representantes do setor privado húngaro para ampliar a cooperação em comércio, investimentos e parcerias empresariais entre os dois países.

Al Zeyoudi se reuniu com o ministro das Relações Exteriores e do Comércio da Hungria, Péter Szijjártó, e com o prefeito de Budapeste, Gergely Karácsony. Nas conversas, foram discutidas formas de expandir as relações comerciais e incentivar parcerias do setor privado para impulsionar o crescimento econômico em ambas as nações.

Destacando o fortalecimento dos laços comerciais entre Emirados e Hungria, Al Zeyoudi afirmou: “É um prazer voltar à Hungria. Nossa visão compartilhada de desenvolvimento sustentável e inovação cria oportunidades empolgantes de colaboração para reforçar nossa relação econômica. Nossa parceria já registrou crescimento significativo nos últimos anos, com o comércio exterior não petrolífero alcançando US$ 793,7 milhões em 2024 e superando US$ 434,2 milhões no primeiro semestre de 2025 — um aumento anual de 29,4%. Seguiremos bem posicionados para manter esse ritmo.”

Durante a visita, Al Zeyoudi também participou de uma recepção na embaixada dos Emirados em Budapeste, organizada pelo embaixador Saud Hamad Ghanem Hamad Al Shamsi. O evento contou com líderes da comunidade empresarial húngara, entre eles Bálint Lévai, CEO da BiotechUSA; Gábor Bürchner, diretor de investimentos da GB Partners; Tamás Szauer, CEO da HVG Media; Balázs Gellért, co-proprietário da Naturtex; Andor Nagy, CEO da Dentons Hungria; József Varga, CEO da Tolnagro; e László Breier, cofundador da rede CBA.

A viagem de Al Zeyoudi segue uma série de visitas recíprocas de autoridades de alto nível nos últimos anos, incluindo a realizada por líderes emiratenses em julho deste ano, quando foram assinados vários acordos e memorandos de entendimento destinados a ampliar a cooperação em diferentes setores de desenvolvimento.

Em 2024, Emirados e Hungria deram passos importantes para reforçar as relações econômicas com a assinatura de um Acordo de Cooperação Econômica, voltado a aprofundar vínculos em áreas-chave como indústria, comércio, investimentos, turismo, logística, infraestrutura e imóveis. O compromisso foi fortalecido com a criação de um comitê conjunto para supervisionar as iniciativas bilaterais. Além disso, já haviam sido firmados memorandos de entendimento em áreas como agricultura, espaço e a criação do Conselho Empresarial Emirados-Hungria.

As discussões da visita recente ressaltaram a visão compartilhada dos dois países de promover crescimento econômico sustentável e inovação, com ênfase na ampliação do comércio, dos investimentos e da cooperação em setores estratégicos como energia renovável, tecnologia, construção e logística. Ambos os lados expressaram otimismo quanto ao potencial de empreendimentos conjuntos e investimentos que beneficiem suas economias e ampliem o engajamento do setor privado.