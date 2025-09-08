Enviado do chanceler dos Emirados visita Fiji para discutir fortalecimento das relações bilaterais

ABU DHABI, 8 de setembro de 2025 (WAM) – Uma delegação dos Emirados Árabes Unidos, liderada por Omar Shehadeh, enviado do ministro das Relações Exteriores para os Estados do Caribe e do Pacífico, realizou uma visita oficial a Fiji para discutir formas de fortalecer as relações bilaterais e ampliar a cooperação em áreas estratégicas como economia, transformação digital, educação, juventude e esportes, além da cooperação regional.

A delegação se reuniu com várias autoridades de Fiji, ocasião em que foram exploradas oportunidades para o avanço dos laços bilaterais e trocadas opiniões sobre temas de interesse mútuo, com destaque para mudanças climáticas e diversificação econômica.

Omar Shehadeh reafirmou o compromisso dos Emirados em expandir a cooperação com Fiji, elogiando a relação histórica e a amizade entre os dois países.

Manoa Kamikamica, vice-primeiro-ministro e ministro do Comércio, Cooperativas, Pequenas e Médias Empresas e Comunicações, ressaltou o interesse de Fiji em fortalecer parcerias estratégicas com os Emirados nas áreas de investimento, turismo, educação, saúde, esportes e juventude, sublinhando o papel dessas parcerias no apoio ao desenvolvimento sustentável e no aprofundamento das relações bilaterais.

A visita reforça o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em ampliar a cooperação com os Estados do Caribe e do Pacífico para promover o desenvolvimento compartilhado e a prosperidade.