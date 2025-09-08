Governante de Ras Al Khaimah recebe presidente de Botsuana para discutir cooperação bilateral

RAS AL KHAIMAH, 8 de setembro de 2025 (WAM) – Saud bin Saqr Al Qasimi, integrante do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, recebeu o presidente de Botsuana, Duma Gideon Boko, em seu palácio na Cidade Saqr bin Mohammed.

Saud bin Saqr Al Qasimi deu as boas-vindas ao presidente e à delegação que o acompanhava, destacando os laços históricos entre as duas nações amigas em diversos setores e reafirmando o compromisso comum de avançar em aspirações e visões compartilhadas.

Durante o encontro, os dois lados discutiram uma série de questões de interesse mútuo e analisaram formas de fortalecer a cooperação bilateral. As conversas se concentraram na expansão das parcerias econômicas e na identificação de oportunidades promissoras que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável e abrir novos caminhos para a colaboração futura.

Boko expressou seu apreço à liderança, ao governo e ao povo dos Emirados Árabes Unidos, elogiando o prestígio do país no cenário regional e internacional e seu papel fundamental no apoio ao desenvolvimento e à promoção da estabilidade. Reiterou o compromisso de Botsuana em ampliar a cooperação com os Emirados e explorar novas oportunidades de parceria com Ras Al Khaimah, de forma a atender aos interesses comuns das duas nações.