Emirados conquistam seis medalhas na Special Olympics em Portugal

AVEIRO (Portugal), 8 de setembro de 2025 (WAM) – Atletas da Special Olympics dos Emirados Árabes Unidos conquistaram seis medalhas em sua participação na primeira edição dos Jogos Internacionais de Verão da Special Olympics de Portugal, realizados na cidade de Aveiro ao longo de três dias.

A competição contou com disputas intensas e a presença de mais de 300 atletas mulheres, representando oito países: Portugal (anfitrião), Emirados Árabes Unidos, Espanha, Itália, Malta, Mônaco, Romênia e Andorra.

A delegação dos Emirados conquistou uma medalha de ouro, três de prata e duas de bronze na ginástica rítmica, nas provas de arco e bola.