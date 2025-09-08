Abu Dhabi sedia 2º Fórum Hili para discutir transformações estratégicas globais

ABU DHABI, 8 de setembro de 2025 (WAM) – A segunda edição do Fórum Hili começou em Abu Dhabi, sob o tema “Reinício Global: Comércio, Tecnologia e Governança”.

Organizado pelo Centro de Estudos e Pesquisas Estratégicas dos Emirados (ECSSR, na sigla em inglês) em colaboração com a Academia Diplomática Anwar Gargash (AGDA), o evento de dois dias destaca o papel dos Emirados Árabes Unidos como centro de diálogo sobre os principais desafios globais.

A edição deste ano reúne mais de 1.000 participantes e 70 palestrantes de mais de 30 países para debater as transformações que moldam a ordem internacional nas áreas de política, economia e tecnologia.

O primeiro dia concentrou-se em dois eixos centrais que impulsionam mudanças globais: geopolítica e geoeconomia. As sessões de geopolítica analisaram a intensificação da competição entre grandes potências, a crescente influência das potências médias e as oportunidades de novas parcerias diante da mudança no equilíbrio global. Já os debates de geoeconomia abordaram o impacto da fragmentação econômica e das políticas comerciais divergentes sobre a economia mundial, além de estratégias de adaptação por meio da inovação e do reposicionamento.

Em seu discurso de abertura, o ministro da Economia e do Turismo, Abdulla bin Touq Al Marri, afirmou que os Emirados Árabes Unidos têm um legado de orgulho nos campos da economia e do comércio, construído ao longo de séculos de progresso. "Ao longo de sua história, o país fortaleceu seus laços econômicos e de investimento com o mundo, tornando-se um centro vital que conecta Oriente e Ocidente, Norte e Sul. Hoje, os Emirados se posicionam como um dos atores econômicos mais dinâmicos e influentes do planeta, avançando por meio de uma diplomacia econômica colaborativa e inclusiva”, disse.

Em pronunciamento especial, Lana Nusseibeh, ministra-adjunta para Assuntos Políticos do Ministério das Relações Exteriores dos Emirados, ressaltou que os diálogos promovidos pelo Fórum Hili reforçam o poder brando e a influência do país ao possibilitar a troca de conhecimento, a cooperação e um diálogo inclusivo entre regiões e setores.

O diretor-geral do ECSSR, Sultan Al Nuaimi, destacou o valor do diálogo no Fórum ao transformar disrupções globais em oportunidades de cooperação, inovação e crescimento. “O Fórum Hili representa a continuidade da parceria estratégica com a Academia Diplomática Anwar Gargash e reafirma o compromisso de reunir autoridades, especialistas e acadêmicos sob o guarda-chuva do Hili para tratar das questões regionais e internacionais mais urgentes. A escolha do nome ‘Hili’ destaca a profundidade cultural e intelectual dos Emirados Árabes Unidos, que há milhares de anos se mantêm como encruzilhada de civilização, cultura e comércio”, afirmou.

Por sua vez, Nickolay Mladenov, diretor-geral da AGDA, afirmou que a segunda edição do Fórum Hili reflete a determinação dos Emirados em ir além do diálogo, rumo a soluções práticas e parcerias estratégicas capazes de resistir às incertezas globais. "A abordagem diplomática do país combina visão de futuro com ação, posicionando-o não apenas como articulador de ideias, mas também como catalisador de colaborações que fortalecem a segurança, impulsionam o desenvolvimento sustentável e criam caminhos para a prosperidade de longo prazo. Por meio de iniciativas como esta, os Emirados reafirmam seu compromisso em ajudar a moldar uma ordem internacional mais estável, equilibrada e inclusiva”, declarou.

Mohammed Ibrahim Al Dhaheri, diretor-geral adjunto da Academia Diplomática Anwar Gargash (AGDA), moderou a sessão “O Golfo Global: Potências Médias e Diplomacia de Mediação”. Ao comentar os debates, afirmou: “As sessões de hoje mostraram como as potências médias estão em posição única para facilitar mediações e resolver conflitos. Ao reunir especialistas e profissionais de destaque, o Fórum criou um espaço para a troca de ideias e a construção de soluções colaborativas, demonstrando o compromisso dos Emirados com o diálogo, a estabilidade e o engajamento internacional construtivo.”

O evento contou com a participação de um grupo distinto de palestrantes, entre eles Bisher Al Khasawneh, senador e ex-primeiro-ministro e ministro da Defesa da Jordânia; Mohamed bin Huwaidin, reitor da Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais da Universidade dos Emirados Árabes Unidos; Nasser Judeh, ex-vice-primeiro-ministro e ex-ministro das Relações Exteriores da Jordânia; Douglas Silliman, ex-embaixador dos Estados Unidos no Iraque e presidente do Instituto dos Estados Árabes do Golfo; Ebtesam Al Ketbi, presidente e fundadora do Centro de Políticas dos Emirados; Francesco Talò, enviado especial da Itália para o Corredor Econômico Índia-Oriente Médio-Europa; e Ridwaan Jadwat, embaixador da Austrália nos Emirados Árabes Unidos. Eles se juntaram a outros especialistas, além de professores e gestores da AGDA e do ECSSR.

O Fórum Hili 2025 prossegue nesta terça-feira no St. Regis Saadiyat Island Resort, em Abu Dhabi, com sessões voltadas ao terceiro pilar das discussões: geotecnologia. Em conjunto, os três eixos – geopolítica, geoeconomia e geotecnologia – formam a base para um diálogo estratégico sobre o futuro da ordem internacional.