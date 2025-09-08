Presidente do Escritório Nacional de Mídia busca ampliar cooperação em mídia durante visita a Ruanda

KIGALI, 8 de setembro de 2025 (WAM) – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO, na sigla em inglês) e do Conselho de Mídia dos Emirados, reuniu-se com ministros e autoridades de alto escalão durante visita a Ruanda. As conversas se concentraram no fortalecimento das relações bilaterais e na ampliação da cooperação, especialmente no setor de mídia, além de explorar oportunidades mais amplas no campo do desenvolvimento sustentável.

O presidente do NMO se encontrou com James Kabarebe, ministro de Estado para Integração Regional do Ministério das Relações Exteriores, no qual ambos discutiram perspectivas de cooperação em diversas áreas, destacando a importância da mídia como instrumento de apoio às relações bilaterais e de consolidação de parcerias estratégicas em benefício das duas nações, fortalecendo ainda sua presença regional e internacional.

Al Hamed também se reuniu com Jean-Damascène Bizimana, ministro da Unidade Nacional e do Engajamento Cívico. A reunião tratou de oportunidades de colaboração em temas ligados à identidade nacional e à participação comunitária, com ênfase no papel da mídia como parceira fundamental para fomentar uma sociedade coesa e engajada, capaz de enfrentar desafios e moldar o futuro.

No mesmo contexto, ele se encontrou com Doris Uwicyeza Picard, presidente do Conselho de Governança de Ruanda (RGB), Cleophas Barore, diretor-geral da Agência de Radiodifusão de Ruanda (RBA), e Yolande Makolo, porta-voz do governo. As conversas abordaram formas de desenvolver a cooperação em mídia e radiodifusão pública, bem como o intercâmbio de experiência institucional e técnica.

As reuniões também trataram da próxima Cúpula Bridge, que será realizada em Abu Dhabi em dezembro. Os debates ressaltaram os temas centrais do encontro e seu papel como plataforma de diálogo internacional. Foi enfatizado que a cúpula contribuirá para fortalecer a cooperação em mídia e desenvolver o setor para acompanhar as transformações globais.

Ao final da visita, Al Hamed conheceu a sede da Irembo, empresa ruandesa especializada em soluções tecnológicas e governança digital, onde foi recebido por Israel Bimpe, presidente-executivo da companhia. O dirigente do NMO foi informado sobre a experiência avançada da Irembo na digitalização de serviços públicos e na modernização de processos administrativos por meio de suas plataformas, além de suas iniciativas em identidade digital, inteligência artificial e telemedicina. Ele também tomou conhecimento do papel da empresa em promover transparência, reduzir burocracia, apoiar a economia sem dinheiro em espécie e facilitar o acesso dos cidadãos a serviços.

“Sob a liderança do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o país está comprometido em fortalecer suas relações e expandir a cooperação com todas as nações, em especial na África. Esse compromisso decorre da firme convicção dos Emirados sobre a importância da parceria internacional e de seu papel na promoção da estabilidade e do desenvolvimento”, declarou Al Hamed.

Al Hamed conclui que a visita representa um novo passo na cooperação com Ruanda, abrindo horizontes mais amplos para a construção de projetos conjuntos que aumentem a capacidade das comunidades de alcançar suas aspirações e de participar ativamente da criação de um futuro melhor para as próximas gerações.