Receitas de hotéis ultrapassam US$ 7 bilhões no 1º semestre de 2025; alta de 6,3%

ABU DHABI, 9 de setembro de 2025 (WAM) — O ministro da Economia e do Turismo e presidente do Conselho de Turismo dos Emirados, Abdulla bin Touq Al Marri, anunciou que as receitas dos estabelecimentos hoteleiros do país superaram 26 bilhões de dirhams (cerca de US$ 7 bilhões) no primeiro semestre deste ano. Trata-se de um crescimento de 6,3% em comparação com o mesmo período de 2024.

Al Marri acrescentou que a taxa de ocupação hoteleira atingiu 80,5% nos seis primeiros meses, refletindo o crescimento sustentado desse setor vital, os esforços conjuntos dos setores público e privado e o apoio aos objetivos da Estratégia de Turismo dos Emirados Árabes Unidos 2031, que busca elevar a contribuição do setor para a economia nacional a 450 bilhões de dirhams (cerca de US$ 122,5 bilhões) até a próxima década.

O anúncio foi feito durante a terceira reunião de 2025 do Conselho de Turismo dos Emirados, presidida pelo ministro, que contou com a presença de presidentes e diretores-gerais das autoridades de turismo locais em todo o país.

Durante o encontro, Al Marri destacou que o setor de turismo dos Emirados continua apresentando desempenho excepcional sob a orientação da liderança, que prioriza seu desenvolvimento como motor estratégico do crescimento do PIB não petrolífero e como pilar-chave na transição para um novo modelo econômico.

“Por meio do Conselho de Turismo dos Emirados, seguimos empenhados em promover o desenvolvimento sustentável do turismo no país, fortalecendo parcerias eficazes entre os setores público e privado e lançando iniciativas e projetos inovadores. Esses esforços não apenas impulsionam o crescimento do turismo, mas também criam experiências de viagem excepcionais, oferecem oportunidades únicas para talentos emiradenses e reforçam nossa identidade turística nacional no cenário global.”

A reunião analisou uma série de iniciativas e projetos em andamento destinados a aumentar a competitividade do setor de turismo dos Emirados no próximo período. Também discutiu mecanismos de implementação dessas iniciativas e a importância da coordenação entre as autoridades de turismo do país e o setor privado para garantir a realização dos objetivos estabelecidos. Além disso, foram acompanhadas as recomendações emitidas na reunião anterior, avaliando os progressos alcançados.

O encontro também revisou os preparativos dos Emirados Árabes Unidos para sediar, em 27 de outubro, a Cúpula de Investimentos em Turismo Emirados-África, que ocorrerá no âmbito do Future Hospitality Summit (FHS World), com a participação de ministros do turismo e altos funcionários de 53 países africanos.

A cúpula será uma plataforma essencial para reforçar parcerias estratégicas e explorar oportunidades de investimento conjunto em infraestrutura turística, hospitalidade sustentável e desenvolvimento de produtos especializados. Também destacará a posição dos Emirados como parceiro confiável em investimentos turísticos, fortalecendo seu papel de elo entre os mercados africanos e globais.

O Conselho foi ainda informado sobre planos e programas de turismo apresentados por autoridades locais em todo o país, que destacaram conquistas dos primeiros nove meses do ano. Foram examinados também os planos de desenvolvimento para 2026, incluindo iniciativas voltadas a consolidar ainda mais a posição dos Emirados como destino turístico líder regional e global.