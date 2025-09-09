Emirados Árabes Unidos condenam ataque israelense a Doha

ABU DHABI, 9 de setembro de 2025 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, condenou em termos enérgicos o ataque israelense, classificado como flagrante e covarde, que teve como alvo o Qatar. Enfatizou também que essa agressão imprudente constitui violação da soberania do Qatar, grave infração ao direito internacional e à Carta das Nações Unidas, além de representar uma escalada irresponsável que ameaça a paz e a segurança regionais e internacionais.

Abdullah bin Zayed expressou a solidariedade plena dos Emirados Árabes Unidos ao Qatar e reafirmou o apoio inabalável a todas as medidas destinadas a proteger a segurança de seus cidadãos e residentes. O ministro destacou a necessidade urgente de cessar imediatamente a escalada militar, alertando que provocações contínuas minam a segurança regional e podem mergulhar a região na instabilidade, com repercussões catastróficas para a paz e a segurança internacionais.

O chanceler dos Emirados Árabes Unidos pediu à comunidade internacional, em especial ao Conselho de Segurança da ONU, que cumpra suas responsabilidades legais e morais para conter Israel e pôr fim a esses ataques israelenses, que qualificou como bárbaros. Ressaltou ainda que a continuidade dessa agressão reflete conduta irresponsável que alimenta tensões regionais, amplia conflitos e prejudica as perspectivas de segurança e estabilidade.

Abdullah bin Zayed alertou também que a persistência de ataques perigosos, sem uma posição internacional firme e dissuasória, terá graves consequências para a paz e a segurança regionais e globais, consolidando uma situação inaceitável que não pode ser ignorada.