Governante de Ajman: saúde de cidadãos e residentes é prioridade máxima para os Emirados Árabes Unidos

AJMAN, 9 de setembro de 2025 (WAM) — O xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ajman, afirmou que, desde a sua fundação, os Emirados Árabes Unidos têm atribuído grande importância ao setor de saúde, considerado pilar fundamental na formação da capacidade humana e na melhoria da qualidade de vida.

“Estamos agora testemunhando os frutos dessa visão em um sistema de saúde integrado que atende aos mais altos padrões internacionais e coloca a saúde dos cidadãos e residentes dos Emirados Árabes Unidos no topo das prioridades”, disse.

A declaração foi feita durante recepção nesta terça-feira (09/09), que contou com a presença do príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, de Ahmed Eissa, diretor-presidente do Saudi German Health UAE, e de uma delegação do grupo.

O governante de Ajman ressaltou que o setor médico privado é parceiro essencial no avanço do desenvolvimento da saúde, desempenhando papel ativo na oferta de serviços avançados e no fortalecimento da eficiência do sistema nacional de saúde. Acrescentou ainda que o emirado de Ajman está sempre aberto a iniciativas e investimentos médicos que contribuam para atender à comunidade e às suas necessidades.

A delegação do Saudi German Health UAE expressou gratidão e reconhecimento ao governante de Ajman e ao príncipe herdeiro pelo apoio contínuo ao setor de saúde e pela viabilização de projetos na área.