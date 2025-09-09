Fórum Internacional de Comunicação Governamental 2025 começa nesta quarta-feira em Sharjah

SHARJAH, 9 de setembro de 2025 (WAM) — Sob o patrocínio do xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, a 14ª edição do Fórum Internacional de Comunicação Governamental (IGCF, na sigla em inglês) terá início nesta quarta-feira (10/09) no Centro de Exposições de Sharjah.

Organizado pelo Escritório de Mídia do Governo de Sharjah (SGMB), o fórum de dois dias será realizado sob o tema “Comunicação para a Qualidade de Vida”, reunindo 237 palestrantes de diferentes países e apresentando mais de 110 atividades em torno de cinco prioridades centrais: segurança alimentar, saúde pública, educação, sustentabilidade ambiental e economia verde.

A programação contará com 51 sessões sobre o futuro da segurança alimentar, da saúde, da educação e da sustentabilidade, além de sete palestras de líderes globais. Também serão realizadas 22 oficinas práticas para troca de experiências e aprendizado direto com especialistas.

O evento será concluído com o anúncio dos vencedores do Prêmio Sharjah de Comunicação Governamental (SGCA), que reconhece excelência e inovação na comunicação governamental em escala mundial.

A 14ª edição conta com o apoio de 30 parceiros, incluindo órgãos governamentais, organizações internacionais, centros de pesquisa e empresas de tecnologia e mídia. Foram criadas 22 plataformas interativas para promover debates e colaboração, permitindo que os participantes troquem ideias e cocriem iniciativas voltadas à melhoria da qualidade de vida.

O IGCF 2025 é realizado em parceria com instituições estratégicas, como a Universidade dos Emirados Árabes Unidos, o Departamento de Relações Governamentais de Sharjah, a Autoridade de Radiodifusão de Sharjah e o Invest Bank.

Comentando sobre a parceria, Zaki Anwar Nusseibeh, assessor cultural do presidente dos Emirados Árabes Unidos e chanceler da Universidade dos Emirados Árabes Unidos, afirmou: “Nossa participação no IGCF 2025, por meio da quarta edição do Desafio Universitário e de uma série de debates especializados, reflete nosso compromisso em ampliar a troca de conhecimento e capacitar estudantes com habilidades de comunicação governamental que enfrentem questões reais da sociedade. O fórum é uma plataforma estratégica para moldar ideias inovadoras sobre o futuro da comunicação e da sustentabilidade em um mundo cada vez mais digital.”

O xeique Fahim Al Qasimi, presidente do Departamento de Relações Governamentais de Sharjah, destacou: “Vemos a comunicação governamental como uma ponte que conecta pessoas e tomadores de decisão com base na participação e no respeito mútuo. Por meio da nossa parceria com o IGCF, apresentamos sessões que ressaltam a qualidade de vida e o futuro da humanidade, compartilhando a experiência de Sharjah na promoção do bem-estar, da prosperidade e da sustentabilidade.”

Mohammed Hassan Khalaf, diretor-geral da Autoridade de Radiodifusão de Sharjah, afirmou: “O fórum deste ano aborda temas vitais que moldam a vida cotidiana, como segurança alimentar, economia verde e sustentabilidade ambiental. Ao se concentrar nessas questões, o IGCF demonstra compreender claramente como a comunicação pode impulsionar o desenvolvimento sustentável e formar sociedades bem-informadas. Esperamos resultados que orientem os governos na formulação de estratégias eficazes para o futuro.”

Edris Al Rafi, presidente-executivo do Invest Bank, acrescentou: “Temos orgulho de apoiar a visão do IGCF de promover diálogo, inovação e colaboração entre instituições e comunidades. No Invest Bank, acreditamos que a comunicação eficaz é a base da confiança e a chave para alcançar crescimento sustentável.”

Centrado em cinco prioridades globais, o IGCF 2025 reforça a comunicação como ferramenta essencial para fortalecer a confiança entre governos e sociedades, com a inovação e a tecnologia atuando como motores das políticas futuras que colocam a qualidade de vida no centro da tomada de decisões em escala mundial.