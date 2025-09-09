Israel lança ataque contra residências de líderes do Hamas em Doha

DOHA, 9 de setembro de 2025 (WAM) — O governo de Qatar anunciou que Israel lançou um ataque contra as residências de vários integrantes do Bureau Político do Hamas em Doha.

Segundo comunicado divulgado pela Agência de Notícias de Qatar, forças de segurança, defesa civil e outras autoridades competentes responderam imediatamente ao incidente, adotando as medidas necessárias para conter suas consequências e garantir a segurança dos moradores e das áreas vizinhas.

A nota ressaltou que o ataque constitui uma violação flagrante de todas as leis e normas internacionais, além de representar uma grave ameaça à segurança dos cidadãos e residentes de Qatar.