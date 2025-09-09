Presidente dos Emirados recebe governante de Umm Al Qaiwain

ABU DHABI, 9 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu o xeique Saud bin Rashid Al Mualla, membro do Conselho Supremo e governante de Umm Al Qaiwain, na presença do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e chefe da Corte Presidencial.

O encontro, realizado no Palácio Qasr Al Bahr, em Abu Dhabi, incluiu cumprimentos aos presentes e uma conversa cordial entre os líderes.

A reunião abordou ainda uma série de temas nacionais, com destaque para o bem-estar dos cidadãos, considerado prioridade central e pilar fundamental da agenda de desenvolvimento dos Emirados. A discussão reafirmou o compromisso do país em capacitar os emiradenses para desempenhar um papel ativo no avanço nacional e na consolidação das conquistas do país — reflexo da convicção de que investir nas pessoas é o caminho mais eficaz para garantir um futuro seguro e próspero.

Estiveram presentes à reunião o xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe-herdeiro de Abu Dhabi; o xeique Rashid bin Saud bin Rashid Al Mualla, príncipe-herdeiro de Umm Al Qaiwain; o xeique Ahmed bin Saud bin Rashid Al Mualla, vice-governante de Umm Al Qaiwain; o xeique Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, príncipe-herdeiro de Ras Al Khaimah; o xeique Saif bin Mohammed Al Nahyan; o xeique Suroor bin Mohammed Al Nahyan; o xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente do Conselho Curador da Fundação Zayed bin Sultan Al Nahyan de Caridade e Humanitária; o tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; o xeique Sultan bin Khalifa Al Nahyan, conselheiro do presidente dos Emirados; o xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-chefe da Corte Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos das Famílias de Mártires; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-chefe da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; além de Sheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, conselheiro do presidente dos Emirados, bem como diversos xeiques, ministros, altos funcionários, cidadãos e convidados.