Egito condena ataque de Israel a Qatar

CAIRO, 9 de setembro de 2025 (WAM) — O Egito condenou com veemência o ataque de Israel à capital de Qatar, Doha, classificando-o como uma grave violação do direito internacional e da soberania dos Estados, informou a Presidência egípcia.

“O Egito expressa sua forte condenação e profunda desaprovação ao ato de agressão cometido hoje pelas forças israelenses contra o Estado irmão de Qatar, que teve como alvo uma reunião de líderes palestinos em Doha para discutir formas de alcançar um acordo de cessar-fogo, em flagrante violação do direito internacional, dos princípios de respeito à soberania dos Estados e da inviolabilidade de seus territórios.”

O governo egípcio afirmou ainda que “a agressão israelense contra Qatar representa um precedente perigoso e um desenvolvimento inaceitável, constituindo um ataque direto à soberania do Estado irmão de Qatar, que desempenha um papel central nos esforços de mediação para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza”.