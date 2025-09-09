Presidente de Ruanda se reúne com Abdulla Al Hamed

KIGALI, 9 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente de Ruanda, Paul Kagame, recebeu em Kigali Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia e do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, para discutir formas de reforçar as relações bilaterais em diversas áreas de interesse comum.

Durante o encontro, Al Hamed transmitiu os cumprimentos do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan a Kagame, desejando progresso contínuo e prosperidade para Ruanda e seu povo.

Por sua vez, Kagame retribuiu os cumprimentos ao presidente Mohamed bin Zayed, elogiou a profundidade das relações entre os dois países e desejou ao governo e ao povo dos Emirados ainda mais crescimento e prosperidade.

A reunião também tratou de maneiras de fortalecer a cooperação bilateral em diferentes setores, com as duas partes reafirmando os laços sólidos que unem as nações e o empenho das lideranças em ampliar a parceria de modo a atender interesses comuns e ampliar as oportunidades de desenvolvimento sustentável.

Mais cedo, Al Hamed também se reuniu com Jean-Guy Afrika, CEO da Agência de Desenvolvimento de Ruanda. O encontro discutiu formas de ampliar a cooperação e a coordenação em diversas áreas de desenvolvimento, com o objetivo de atender interesses mútuos e apoiar o caminho de crescimento e prosperidade de ambos os países e seus povos.