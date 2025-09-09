Emirados expressam solidariedade ao Qatar e condolências por morte de membro da força de segurança

ABU DHABI, 9 de setembro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos expressaram condolências e solidariedade ao Qatar pela morte de um integrante da Força de Segurança Interna do país após o ataque israelense.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados manifestou suas condolências à família do agente morto, bem como ao governo e ao povo do Qatar, e desejou pronta recuperação aos membros das forças de segurança que ficaram feridos.

Os Emirados reafirmaram sua total solidariedade ao “país irmão” e seu apoio firme diante de quaisquer ameaças à segurança e à estabilidade do Qatar.