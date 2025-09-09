Al-Azhar, Conselho Muçulmano de Sábios e Parlamento Árabe condenam agressão de Israel contra Qatar

CAIRO, 9 de setembro de 2025 (WAM) — Al-Azhar Al-Sharif, o Conselho Muçulmano de Sábios e o Parlamento Árabe condenaram veementemente o ataque de Israel contra o Qatar, classificando-o como uma violação flagrante do direito internacional e da soberania dos Estados.

O xeique Ahmed Al-Tayeb, grande imã de Al-Azhar, afirmou em comunicado que a agressão contra a soberania do Qatar revela as intenções e planos israelenses de espalhar o caos e desestabilizar a região.

O Conselho Muçulmano de Sábios também destacou que o ataque representa uma violação flagrante da soberania do Qatar e contraria as leis e cartas internacionais. Em nota, o Conselho expressou total solidariedade ao Qatar, alertando para o grave perigo dessa agressão e suas sérias repercussões sobre os esforços de paz, que ameaçam a segurança e a estabilidade da região e do mundo.

Por sua vez, Mohammed bin Ahmed Al-Yamahi, presidente do Parlamento Árabe, afirmou em declaração nesta noite a solidariedade total da instituição ao Qatar — sua liderança, governo e povo — e pediu à comunidade internacional e ao Conselho de Segurança da ONU que assumam suas responsabilidades para deter os repetidos ataques israelenses, preveni-los e proteger a soberania dos Estados e a segurança de seus povos.