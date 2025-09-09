Presidente dos Emirados reafirma solidariedade ao Qatar após ataque de Israel ao território do país

ABU DHABI, 9 de setembro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani.

Durante a ligação, Mohamed bin Zayed expressou a solidariedade firme dos Emirados ao Qatar após o ataque israelense que atingiu território do país.

O presidente condenou energicamente a agressão e reafirmou o apoio dos Emirados a todas as medidas que o Qatar venha a adotar para proteger sua soberania, segurança, integridade territorial e a segurança de seu povo.

Mohamed bin Zayed ressaltou ainda que o ataque representa uma violação clara da soberania do Qatar e de todas as leis e normas internacionais, advertindo que tais ações ameaçam a segurança e a estabilidade da região.